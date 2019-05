Monitor Xbox One X: i migliori schermi per sfruttare appieno la console 4K di Microsoft

Monitor Xbox One X quale comprare

Le caratteristiche da analizzare quando si deve cercare un monitor Xbox One sono simili a quelle che abbiamo specificato parlando dei monitor da gaming, tralasciando chiaramente il discorso dei framerate – argomento che non riguarda il mondo console – e con in aggiunta il fatto che spesso e volentieri le console si usano con TV, non con monitor. Detto questo, però, questo trend sta sempre più scemando e molti utenti ultimamente favoriscono l’opzione di una postazione “all-in-one” per il proprio PC ed i restanti sistemi videoludici a propria disposizione.

In queste casistiche specifiche risulta molto utile avere feature aggiuntive che ben si adattano ad un uso combinato dello schermo, come la presenza di molteplici ingressi HDMI/DVI, oppure l’inclusione del FreeSync per migliorare la fluidità del refresh rate. Andiamo però ora a dare uno sguardo più generale a ciò che si deve valutare per scegliere un prodotto valido ed adatto al proprio caso.

Dimensioni ideali

Essendo i monitor Xbox One X oriented dei display dotato di una risoluzione elevata, avere una diagonale troppo piccola, ovvero inferiore ai 27″, è da evitare assolutamente e le motivazioni principali sono due. La prima è che in molti casi lo schermo risiede ad una distanza potenzialmente superiore alla media, quindi ci si affaticherebbe la vista, e la seconda ragione è che con una risoluzione così elevata se non si usa uno schermo dalle grandi dimensioni si va a perdere qualsiasi tipologia di benefico. Il nostro suggerimento in questo caso specifico, quindi, è di optare per uno schermo dai 27″ in su se si tratta di un monitor, mentre nel caso di una TV 40″ è il minimo che vi possiamo consigliare.

Tipologia di pannello

Una volta stabilita la dimensione del pannello bisogna analizzarne un’altro aspetto, e questo contrariamente a quello che potrebbe pensare qualcuno di voi non è il framerate. Comprare un monitor Xbox One X oriented con più di 60 Hz, infatti, non è una scelta molto sensata dato che i giochi non sono a prescindere in grado di superare questa soglia. Di per sé Xbox One S e Xbox One X potrebbero raggiungere i 120 Hz, ma la potenza dell’hardware semplicemente non lo consente in contesto di gaming. L’aspetto da studiare nello schermo di cui vi stiamo parlando, quindi, è la tecnologia del pannello, che può essere TN (Twisted Nematic), VA (Vertical Alignment) o IPS (In-Plane Switching).

Il primo è ottimo per chi desidera reattività massima, offrendo i migliori tempi di risposta ma sacrificando angoli di visuale e qualità/profondità dei neri; un pannello IPS offre l’esatto opposto, con neri e colori fantastici, angoli di visuale ottimi ma tempi di risposta ben più elevati. La tecnologia VA funge infine da punto d’incontro delle altre due soluzioni, coprendo il ruolo del TN quando si parla nello specifico di TV dato che i pannelli TN non sono usati al di fuori dei monitor. Purtroppo non possiamo aiutarvi troppo in questa scelta e dovrete valutare quale sia la tecnologia di pannello che più rispetta i vostri gusti. L’unico vero aiuto che possiamo darvi è che la maggioranza degli utenti dovrebbe andare verso le opzioni IPS e VA, dato che i benefici portati dal Twisted Nematic sono poco evidenti ai giocatori meno “core”.

La risoluzione 4K

Spiegare cosa sia il 4K è piuttosto semplice, essendo di fatto – assieme all’acronimo UHD, Ultra-High Definition – il nome dato comunemente alla risoluzione 3840 x 2160 pixel. Xbox One X è una console creata da zero per poter beneficiare di questa risoluzione a dir poco elevata, portandola in un campo normalmente associabile solamente al PC gaming, ed è questa la ragione che dovrebbe portare l’utente ad acquistare la console: giocare in 4K. Se non si gioca con una TV o monitor Xbox One X UHD allora l’acquisto della console è ingiustificato, dato che Xbox One S adempie più che egregiamente nel suo ruolo di gaming Full HD (con tanto di up-scaling 2K), di conseguenza i prodotti che troverete qui sotto saranno esclusivamente TV e monitor che vantano la risoluzione 4K.

Cos’è l’HDR?

HDR, invece, è un acronimo che significa High Dynamic Range, ed altro non è se non una certificazione che garantisce la capacità del monitor o della TV in questione di offrire una gamma di colori ed una profondità dei contrasti nettamente superiore alla media dei canonici schermi LED. Grazie a questa feature – supportata sia da Xbox One S che da Xbox One X – tutti i contenuti a schermo appariranno più vibranti, realistici e le zone scure appariranno davvero buie. Questo fatto di per sé non è necessariamente un bene in ambito gaming, nello specifico all’interno dell’ambito competitivo dove bisogna avere una visione chiara e non realistica, però è innegabile che la qualità dell’immagine ne benefici molto.

Per sfruttare al meglio l’HDR è raccomandabile una luminosità massima superiore ai 1000 nit, che in un monitor è praticamente impossibile da raggiungere ma in uno schermo TV è relativamente comune. Non fraintendetemi, non sto dicendovi di non acquistare monitor Xbox One X che vantano l’HDR, anzi ve ne sono alcuni di veramente meritevoli; ciò che intendo dire è che una TV offrirà sempre una resa ben migliore rispetto ad un monitor quando si parla di HDR.