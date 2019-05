Monitor PS4: le migliori soluzioni video per la console Sony

Monitor PS4: quale comprare

Nonostante il pensiero comune abbini in maniera quasi automatica l’utilizzo di una console per videogiochi al TV del soggiorno o della propria stanza, sempre più spesso gli utenti sono alla ricerca di soluzioni più contenute in termini di dimensioni e maggiormente efficienti dal punto di vista della qualità d’immagine. Proprio per questo anche i possessori di PS4 sono sempre più indirizzati verso i monitor rispetto ai televisori, soprattutto le nuove generazioni che guardano sempre di meno la televisione in diretta e non vogliono spendere soldi per servizi che non usano.

I prodotti analizzati e presi in considerazione per la selezione che seguirà andranno a tenere conto di diverse esigenze e diverse tipologie di utenti: prima di tutto con prodotti più contenuti nei costi per iniziare, ma non per questo privi di funzionalità e caratteristiche particolarmente interessanti; seguiranno poi prodotti con funzionalità più specifiche come la possibilità di visionare contenuti in HDR, fino ai monitor a risoluzione 4K e per questo maggiormente indirizzati ai possessori della più recente PS4 Pro. La risoluzione standard resta comunque il Full HD, e il lag tra console e schermo è un fattore da considerare.

Modelli, casse e valori aggiuntivi

Nonostante la risoluzione debba essere fissa, visto che le console non permettono di cambiarla, le dimensioni dello schermo possono variare e vanno considerate a seconda delle tue necessità. Inoltre, alcuni schermi offrono ingressi multipli che consentono di switchare da console a console o anche da computer a console, perfetto per una configurazione da scrivania. Bisogna poi anche considerare il tipo di pannello utilizzato, che può essere TN (Twisted Nematic, standard dell’industria, dal basso costo e dal tempo di risposta molto ridotto ma con qualità dell’immagine limitata), VA (Vertical Alignment, con input lag più elevato ma ottima resa dei colori) o IPS, in grado di offrire il meglio dei due precedenti tipi ma dal prezzo molto alto.

È inoltre consigliato considerare anche schermi che offrano casse integrate, di cui valutare la qualità: le console sono pensate per mandare audio e video attraverso HDMI, e se il modello base permette di usare un cavo ottico per collegarsi direttamente a sistemi home theater, se hai PS4 Slim anche l’utilizzo delle casse deve passare attraverso l’uscita audio di uno schermo (o sdoppiatori extra). Il fattore audio è quindi qualcosa a cui fare riferimento, e da considerare quando costruisci la tua configurazione. Nel caso, invece, tu sia comunque indirizzato verso l’acquisto di un televisore, la nostra guida PS4 Pro TV 4K può fare al caso tuo.