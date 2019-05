Monitor gaming MSI: i migliori modelli da acquistare

Monitor gaming MSI: quale comprare

Una piccola premessa: indipendentemente dalla tipologia di specifiche che state cercando dal vostro futuro display, c’è una semplice linea guida da seguire per evitare di acquistare qualcosa di poco meritevole. A prescindere da qualsiasi altro aspetto, acquistare prodotti di taglio inferiore ai 23″ (o 21″ se si tratta di un prodotto ultra-wide) è assolutamente sconsigliato. Questo fattore è importante per evitare di acquistare un prodotto dove l’immagine apparirebbe troppo piccola per cogliere i dettagli più minuti senza sforzare gli occhi. Le misure che vi abbiamo citato sono legate ad una postazione di gioco dove lo schermo sta a massimo un metro di distanza; se si gioca a più di un metro, allora questi valori devono aumentare ancor di più.

Taglio e risoluzione

Vi abbiamo detto di evitare l’acquisto di soluzioni in base al taglio dello schermo (che si misura in pollici, ovvero con il simbolo “) ma cos’è di fatto questo valore. Il taglio dello schermo altro non è se non la diagonale del pannello; più grande è il valore, maggiore sarà il taglio del display. Generalmente i display pensati per il gaming sono tra i 24″ ed i 32”, ma scegliere il taglio senza considerare anche la risoluzione potrebbe portare ad acquistare un prodotto poco ottimale. Per garantire una buona resa del monitor ed evitare immagini poco definite (o “pixellose”) a causa di una diagonale troppo grande in relazione alla risoluzione, vi suggeriamo questa semplice procedura.

Anzitutto decedetevi sulla risoluzione che volete dal vostro monitor, e solo una volta fatto questo potete decidervi sul taglio. Un monitor Full HD (1920 x 1080), ad esempio, darà il meglio di sé tra i 23″ ed i 27″; di meno e l’immagine sarebbe troppo “compressa”, di più e la definizione risulterebbe insufficiente per rendere l’immagine dettagliata. Allo stesso modo, un prodotto 2K (2560 x 1440) è preferibile tra i 27″ ed i 32″, mentre per il 4K conviene stare sopra ai 27″/32″ (niente limiti massimi in questo caso).

Tipologia di pannello e fluidità dell’immagine

Come vi abbiamo già evidenziato nell’introduzione, i monitor gaming MSI montano principalmente pannelli VA, ma cosa vuol dire questo? Dovete sapere che esistono in commercio principalmente tre tipologie di display quando si tratta di monitor da gaming: TN (Twisted Nematic), IPS (In-Plane Switching) e VA (Vertical Alignment). I primi vantano un tempo di risposta bassissimo di appena 1 ms, fatto che li rende perfetti per avere reattività massima dell’immagine. Questo, però, arriva a discapito della qualità/profondità dei colori e porta anche pessimi angoli di visuale dello schermo. I modelli IPS, invece, sono diametralmente opposti dato che offrono qualità fantastica dell’immagine, con neri profondi e colori vivaci, ma tempi di risposta che si aggirano intorno ai 5 ms.

Cosa offrono dunque il VA rispetto ad IPS e TN? Semplice: i monitor dotati di pannelli VA risultano un punto d’incontro dei pregi di TN e IPS, mitigando i difetti ma non risultando migliore in nessun frangente specifico. Se un prodotto TN è perfetto per i giochi frenetici, specialmente di stampo competitivo, ed i modelli IPS puntano sulla qualità con leggero discapito della reattività, i monitor VA son perfetti per chi vuole prendere qualcosa di capace in ogni frangente. In aggiunta, oltre ad offrire pannelli VA i monitor gaming MSI risultano spesso e volentieri capaci di alti refresh rate.

Questo valore rappresenta la quantità massima di FPS (o Frames Per Second) che è in grado di rappresentare il display, ed il “gold standard” negli ultimi anni è sempre stato 60 Hz. Detto questo, però, chi cerca prodotti più all’avanguardia ed è dotato di un PC gaming quantomeno di fascia media potrebbe essere interessato ad uno schermo che è in grado di raggiungere i 144 Hz. In questa maniera si potrà avere ben 144 FPS nei giochi, fatto che ben si sposta con la natura reattiva e le finalità d’uso dei display TN e VA. Se state cercando un prodotto fluido ma senza sacrificare troppo la resa qualitativa dell’immagine, dunque, i monitor gaming MSI risultano perfetti.