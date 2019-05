Monitor gaming HP: i migliori modelli

Monitor gaming HP: quale comprare

Prima di definire da un punto di vista prettamente legato alle specifiche come si fa a valutare la bontà di un monitor gaming HP, vi offro un consiglio. Quando si va a cercare un monitor è importante sapere che esistono diverse tipologie di schermi, tutti mirati ad offrire un’esperienza leggermente diversa. Ad esempio, un monitor curvo gaming è pensato per soddisfare un giocatore che desidera un maggiore livello di immersione in-game. Un monitor 4K G Sync, invece, è concepito per chi è dotato di una scheda video gaming estremamente potente e desidera giocare in 4K con un buon framerate.

Quel che bisogna capire, quindi, è che per scegliere un monitor bisogna considerare non solo le sue potenzialità, ma anche le capacità del proprio PC e le proprie preferenze. Alcune casistiche sono facile da identificare. Ad esempio, comprare un monitor 4K quando si ha a disposizione una GPU di fascia medio/bassa non ha senso visto che il PC non riuscirebbe a mantenere un buon framerate in-game. In altre occasioni, però, la distinzione non è così chiara o oggettiva. Le differenze presenti fra uno schermo TN ed uno IPS (che vi andremo a spiegare fra poco) non consentono invece di dire che uno sia assolutamente migliore o peggiore. Starà a voi decidere su quale specifica puntare; noi ci limiteremo ad evidenziare di volta in volta i vari pregi o difetti.

Reattività dello schermo

Fondamentalmente esistono tre grosse famiglie di tecnologie impiegate quando si tratta di pannelli: IPS, TN e VA. I monitor IPS (In-Plane Switching) vantano un tempo di risposta, ovvero i millisecondi richiesti dai singoli pixel per passare da un colore all’altro, che oscilla tra i 4 ed i 5 ms. Di per sé il valore è assolutamente accettabile, ma in ambito competitivo questo aspetto comporta una reattività leggermente inferiore al livello ottimale.

D’altro canto, però, i monitor IPS vantano angoli di visuale migliori e colori/neri molto più intensi. Gli schermi TN (Twisted Nematic) offrono pregi e difetti diametralmente opposti: un eccellente tempo di risposta di 1 ms ma angoli di visuale mediocri e colori/neri meno marcati. I pannelli VA, infine, fungono da punto d’incontro dei pregi/difetti già citati per IPS e TN.

Risoluzione e formato

Le altre due specifiche principali che caratterizzano uno schermo, sia esso un monitor gaming HP o un generico monitor da gaming, è la risoluzione. Quest’ultima è strettamente legata al formato del display (il rapporto larghezza/altezza, canonicamente di 16:9) e definisce il livello di dettaglio massimo raggiungibile.

L’altra faccia della medaglia, però, è che ad una maggiore risoluzione deve essere rapportata anche una capacità di calcolo superiore della scheda video. Di conseguenza, non acquistare schermi con risoluzioni estremamente elevate se non siete in possesso di una GPU molto potente. Questo limite, invece, non riguarda il formato dello schermo; se desiderate un pannello ultra-wide (o curvo) per donare un taglio più cinematografico al tutto non sentitevi limitati dalla vostra configurazione hardware.