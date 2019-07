Monitor gaming Acer: guida alla scelta dei migliori

Monitor gaming Acer: quale comprare

Similmente a quanto già detto nella nostra guida che tratta in generale il mondo dei migliori monitor gaming, anche le soluzioni Acer adempiono allo stesso importantissimo ruolo. Questi prodotti, infatti, offriranno all’utente la possibilità di interagire coi propri giochi in maniera meritevole.

A seconda delle varie casistiche e della fascia di prezzo l’esperienza cambierà ovviamente da un punto di vista di resa grafica e potenzialità tecniche, ma in generale possiamo dire che i monitor gaming Acer presenti in questo articolo sapranno venire incontro ai bisogni di ogni utente. Acer, infatti, vanta un line-up piuttosto completo, che viene incontro tanto a chi desidera comprare un monitor gaming economico quanto a chi desidera soluzioni più esotiche, come un monitor 4K G Sync o un monitor curvo gaming. Quali sono dunque i criteri che abbiamo valutato per determinare i prodotti suggeriti come degni della vostra attenzione? Andiamo ad evidenziarli, andando in ordine d’importanza.

Taglio e risoluzione

Una delle caratteristiche primarie da ponderare per determinare la validità del display, infatti, è il suo taglio, ovvero la diagonale in pollici. Questa dovrà essere sufficientemente grande per non sforzare gli occhi, ma non così tanto da andare a produrre immagini poco definite.

Per evitare questa circostanza, è importante quindi scegliere il taglio in relazione alla risoluzione del display. È stata nostra premura dunque selezionare solamente monitor Full HD (1920 x 1080) tra i 23″ ed i 27″ e, nel caso di risoluzioni superiori come 1440p (2560 x 1440) o 4K (3840 x 2160) superiori ai 27″.

Pannello

Stabilita la risoluzione massima ed il taglio del nostro monitor gaming Acer, i prossimi aspetti da valutare in ordine d’importanza sono tutte quelle caratteristiche che vanno a determinare la reattività e la resa del pannello. In primis, è importante capire se il monitor gaming Acer in questione vanta una tecnologia di retroilluminazione TN o IPS.

La prima è vanta un tempo di risposta bassissimo (appena 1 millisecondo), offrendo immagini reattive e risultando dunque ottimo per le circostanze di gaming più frenetiche. Detto questo, però, raggiunge questo risultato sacrificando la bontà degli angoli di visuale e la profondità dei colori. I modelli IPS, invece, sono diametralmente opposti, sacrificando il tempo di risposta (che sale a 4 -5 ms) per ottenere una resa cromatica ed angoli di visuale eccellenti. Suggeriremo modelli appartenenti ad entrambe le casistiche, così da venire incontro ai vostri potenziali gusti e preferenze.

È essenziale anche valutare il refresh rate, ovvero la frequenza con cui si aggiorna la schermata ogni secondo. Questo valore è misurato in Hz, e determinerà all’atto pratico quanti frame per secondo potranno essere fisicamente renderizzati dal pannello. Segnaliamo che esistono soluzioni targate Acer particolarmente interessanti e prestanti su questo frangente, raggiungendo e superando persino lo standard dei monitor gaming 144 Hz. Sarà nostra premura quindi inserire i migliori in questo frangente, venendo incontro a chi è alla ricerca di un monitor gaming Acer dall’alto refresh rate.

Funzionalità aggiuntive

Infine, chiudiamo il nostro processo di selezione analizzando tutte le eventuali feature secondarie che vanta il prodotto in questione. Uno degli elementi più ricercati dall’utenza, e che diversi monitor gaming Acer vantano, è la tecnologia Nvidia G-Sync (ed in minor misura anche la sua controparte AMD, chiamata FreeSync), utilissima per consentire anche ad utenti con una scheda video gaming di fascia media o con qualche annetto di sfruttare il refresh rate massimo di quel determinato display. Terremo in considerazione anche altri elementi, come la validità e le possibilità di regolazione della scocca, oppure la tipologia è quantità di ingressi presenti.