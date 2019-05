Monitor gaming 2K: i migliori nella nostra selezione

Monitor gaming 2K: quale comprare

Partiamo da una semplice domanda: perché acquistare un monitor gaming 2K invece che un pannello Full HD o addirittura 4K? Rispondere a questo quesito è più facile di quello che potrebbe sembrare, visto che grossomodo i monitor gaming 2K possono essere considerati come lo step immediatamente successivo agli schermi Full HD. L’incremento della risoluzione da Full HD (1920 x 1080) a 2K (termine che tecnicamente implicherebbe 2560 x 1440, o 1440p, ma comunemente viene usato anche per altre risoluzioni, dato che non si tratta di un termine univoco) conferisce un livello di dettaglio superiore senza però comportare un aumento della potenza richiesta dal proprio sistema per trarne benefici concreti come invece comporta il 4K.

Cos’è il 2K e come sfruttarlo efficacemente

Il 2K (ed in egual misura anche il 4K) non è esattamente uno standard “nuovo”, però nel corso degli ultimi anni ha saputo pian piano cementare ancor di più il suo status di “nuovo standard di risoluzione per il gaming su PC” e nel corso del 2019 il discorso non può far altro se non divenire sempre più valido. Il 2K ha già cominciato, infatti, a soppiantare il 1080p come standard per il monitor “base” per il gaming e nonostante i benefici non siano radicali risultano comunque evidenti. Un aspetto da tenere a mente nel caso foste retro-gamer è che diversi titoli usciti negli scorsi anni non supportano appieno risoluzioni superiori al Full HD e/o formati diversi da 16:9 e 4:3. Detto questo, però, raramente non sono presenti soluzioni per aggirare il problema (mod e patch varie) e tutti i giochi attuali non soffrono di questo problema.

Parlando di dimensioni del pannello, pare evidente che per beneficiare davvero di una risoluzione superiore avere uno schermo troppo piccolo non conviene affatto, quindi sconsigliamo l’acquisto di monitor dalle dimensioni inferiori ai 24″. Allo stesso tempo, però, vi suggeriamo caldamente di non andare oltre i 35″, essendo già quest ultimo un taglio decisamente borderline. Per quanto il 2K offra un livello di dettaglio ottimo, questa risoluzione è comunque più vicina al Full HD che al 4K, quindi con schermi dalle dimensioni notevoli l’effetto “pixellosità” incomincerebbe a diventare fastidiosamente notevole.

La fluidità dell’azione a schermo

Infine, i nostri consigli per quanto riguarda il refresh rate rimangono gli stessi che vi abbiamo suggerito nella nostra guida ai migliori monitor da gaming: 60 Hz ed oltre. Non crediamo esistano oggi come oggi monitor con refresh rate inferiori, ma nel caso vi imbatteste in uno evitatelo ad ogni costo. Passando nello specifico a cosa potreste trovare cercando un monitor gaming 2K, molti di questi sono pensati come prodotti “premium” per sostituire pannelli Full HD, quindi è decisamente comune trovare prodotti dotati di 75 Hz e/o del supporto al FreeSync/G-Sync.

Per quanto riguarda il 1440p nello specifico, infine, oggi come oggi questa risoluzione viene spesso accompagnata da ben 144 Hz di refresh rate, essendo infatti questa combinazione estremamente vincente in ambito gaming competitivo online. Oltre ad un livello di dettaglio superiore, che consente di espandere la diagonale a schermo un filo sopra a quelli considerati accettabili con il semplice Full HD, si ottiene così anche una fluidità dell’immagine al passo coi tempi e tangibilmente superiore.