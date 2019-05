Monitor gaming 21:9: come e quale scegliere

Monitor gaming 21:9: quale comprare

Quando si parla dell’ambiente videoludico un display 21:9 meglio si adatta a chi desidera un’esperienza con un livello d’immersione nell’azione superiore alla media. Il motivo è molto semplice, ed è legato a tre semplici lettere: FoV, ovvero Field of View (campo di visuale). Con uno schermo 21:9 si è in grado di ottenere una visuale più larga all’interno dei propri giochi, quindi se siete alla ricerca di un monitor gaming 21:9 l’unica caratteristica da considerare in più rispetto a ciò che normalmente si valuta in un “normale” display è proprio il formato.

Attenzione per, non tutti i giochi supportano la risoluzione 21:9, specialmente i titoli più vecchi o i giochi pensati primariamente per il mercato giapponese, notoriamente il meno PC-oriented al mondo. In aggiunta, non sono affatto schermi concepiti per l’ambiente competitivo online. Di conseguenza, l’unico suggerimento che bisogna necessariamente dare a chi è alla ricerca di uno monitor gaming 21:9 è di acquistarlo solamente se si è giocatori primariamente di titoli cooperativi o in giocatore singolo. In quei casi, infatti, il 21:9 riesce davvero a dare una marcia in più all’esperienza.

Taglio e risoluzione

Passando ora alle specifiche vere e proprie da analizzare, la prima da guardare è sicuramente la risoluzione, che negli schermi ultra-wide può trarre leggermente in inganno i meno ferrati del settore. Uno schermo 16:9, ad esempio, se è descritto come con una risoluzione massima di 1080p vuol dire che supporta un massimo di 1920 x 1080 pixel, mentre uno schermo 21:9 1080p avrà una risoluzione maggiore ed uguale al tempo stesso, dato che si tratterà di un 2560 x 1080 pixel, che all’atto pratico altro non è se non uno schermo Full HD più largo del 25% con la stessa densità di pixel. Comunemente parlando, questa risoluzione viene considerata come parte della grande famiglia dei monitor 2K ultra-wide, anche se matematicamente parlando non dovrebbe essere veramente inteso come 2K.

Di conseguenza, quando guardate un monitor gaming 21:9 dovete assolutamente tenere a mente che quando si guarda la risoluzione è importante fare riferimento principalmente alla quantità di pixel verticali, perché quelli orizzontali potrebbero trarre in inganno e lasciare intendere una risoluzione superiore a quel che in realtà offre lo schermo in questione.

Fluidità dell’immagine

L’altro aspetto critico da valutare è chiaramente il refresh rate, che indica in maniera semplice quale sarebbe il framerate massimo raggiungibile. In concomitanza con tecnologie come FreeSync o il ben più ricercato (e costoso) G-Sync, uno schermo da gaming 21:9 è davvero in grado di offrire un’esperienza davvero molto intrigante e soddisfacente, specialmente se si tratta di una soluzione curva. Si dovrebbe dare un’occhiata anche al response time, ma dato che comprare un monitor gaming 21:9 TN è decisamente sconsigliabile (per ragioni di angoli di visuale), questa specifica può essere ignorata.

Per godere davvero al massimo dell’esperienza Ultra-Wide, infine, l’ultima caratteristica opzionale da cercare nelle soluzioni di fascia più alta è la curvatura nel display. Grazie a questa, infatti, si potrà donare un taglio premium ed ancor più “immersive” all’esperienza.