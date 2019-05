Monitor gaming 1440p: le migliori soluzioni in commercio

Monitor gaming 1440p: quale comprare

Pensata come naturale evoluzione del Full HD (1920 x 1080 pixel), il 1440p (2560 x 1440 pixel) sta già diventando pian piano il nuovo standard del PC gaming, e tra pochi anni lo soppianterà del tutto. D’altro canto, i vantaggi del 2K sono assolutamente evidenti. Avendo questi display quasi il doppio dei pixel rispetto a quelli Full HD, è possibile rappresentare qualsiasi immagine in maniera più dettagliata e spingere il display anche a tagli più grandi. In linea di massima, è possibile dire che un monitor gaming 1440p darà il meglio di sé tra i 27″ ed i 32″.

Contrariamente al 4K, però, la risoluzione 1440p (conosciuta anche come 2K) non richiede assolutamente la stessa potenza di calcolo per poter essere sfruttata in-game. Questo significa che è sufficiente avere una sola scheda video gaming di fascia medio/alta (come ad esempio una GTX 1070) per poter giocare in maniera stabile anche a framerate superiori ai canonici 60 Hz. Con il 4K, invece, è necessaria una configurazione strepitosa ed il livello di dettaglio è sì superiore ma non così radicale se si rimane nei tagli canonici dei monitor da gaming; il 4K d’altro canto riesce a dare il meglio di sé solamente dai 32″ in poi.

Framerate e tipo di pannello

Raggiungere anche solo 60 Hz fissi in un gioco AAA a risoluzione 4K è una vera e propria impresa che richiede soluzioni SLI titaniche. Il 2K, invece, essendo ben più gestibile dalla nostra GPU permette sia di avere una risoluzione più elevata che di renderizzare il gioco a 144 Hz, a patto ovviamente di avere schede video di fascia elevata (come una GTX 1080).

In questa maniera è possibile vivere un’esperienza di gioco davvero completa, con un livello di dettaglio notevole ma anche con una fluidità dell’immagine sorprendente. Chi cerca i monitor gaming 1440p, infatti, normalmente cerca di optare per un display in grado di raggiungere i 144 Hz. Detto questo, però, esistono anche soluzioni più accessibili, così da consentire anche a utenti dotati di PC di fascia media di godere dei benefici del 1440p.

L’ultimo aspetto veramente importanti da valutare in un display 1440p, oltre a quelli già citati, è la tipologia di pannello. Sono disponibili soluzioni molto valide sia per chi desidera una qualità dei colori eccelsa (IPS), sia per l’utente che vuole il tempo di risposta più basso possibile (TN). In aggiunta, esistono anche soluzioni VA molto meritevoli, offrendo un punto intermedio tra la bontà cromatica dei pannelli IPS e la reattività superiore (a discapito della qualità dei colori e degli angoli di visuale) dei prodotti TN. Starà a voi scegliere, a seconda delle vostre priorità, per quale optare; noi vi segnaleremo il meglio per ciascuna delle categorie.