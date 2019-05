Monitor Dell gaming: le migliori soluzioni disponibili

Monitor Dell gaming: quale comprare

Prima di andare a descrivere in dettaglio le specifiche vere e proprie, come abbiamo fatto nella nostra guida generica dedicata ai monitor da gaming, vi faccio una piccola parentesi. Dell ed Alienware appartengono come vi abbiamo già detto fanno parte della stessa famiglia, e quest’ultima è maggiormente improntata all’ambito gaming.

Ciò ovviamente non vuol dire che i prodotti Dell siano innatamente inadeguati, ma che semplicemente di base risultano meno specializzati. Video-giocare con un monitor Dell gaming è un’opzione assolutamente valida; non sentitevi in obbligo di dover investire in un Alienware per poter giocare. Ciò che è altrettanto importante da capire, però, è che il miglior monitor Dell gaming oriented sarà necessariamente targato Alienware.

Risoluzione e taglio del pannello

Quando si cerca una soluzione da gaming, la primissima cosa guardare è il taglio del pannello. Il nostro suggerimento, quando si tratta di prodotti in formato 16:9, è di non scendere sotto i 23″/24″ in ogni caso. Con questa linea guida, infatti, eviterete di acquistare schermi fin troppo piccoli per godere appieno dell’esperienza gaming Desktop. Per quanto riguarda le dimensioni massime consigliate, invece, dipende interamente dalla risoluzione dello schermo.

La risoluzione massima di un display, sia esso un monitor Dell gaming o meno, indica il livello di dettaglio massimo raggiungibile. Le più comunemente diffuse sono Full HD (1920 x 1080 pixel), 1440p (2560 x 1440 pixel) e 4K (3840 x 2560 pixel). Quando si tratta di Full HD suggeriamo di non superare i 27″, mentre con un prodotto 1440p ci si può spingere anche fino a 32″. Un monitor 4K, invece, non ha limiti massimi, se non dettati da motivi logistici (ovvero l’ingombro dello schermo). Ciò che suggeriamo in questo caso, oltre ad assicurarsi di avere un PC sufficientemente potente per sfruttare questa risoluzione elevata, è di non scendere sotto i 27″/32″.

Fluidità dello schermo

Altra cosa davvero essenziale da valutare è la tipologia di pannello presente. Questo elemento è davvero importante, e ci permetterà di determinare a priori cosa aspettarsi sia in termini di fluidità dell’immagine che di resa dei colori.

I monitor Dell gaming solitamente sono TN (Twisted Nematic), offrendo dunque tempi di risposta ottimi di 1 ms ma soffrendo a livello di profondità dei colori e di bontà degli angoli di visuale. Detto questo, però, sono anche presenti soluzioni IPS (In-Plane Switching), offrendo un’esperienza diametralmente opposta: tempo di risposta leggermente superiori (4-5 ms) ma colori eccellenti ed angoli di visuale ottimi. Per il giocatore medio un prodotto IPS è preferibile, mentre chi ha in mente l’ambiente competitivo, con giochi dove i tempi di reazione sono essenziali per determinare il proprio successo, TN è più indicato.

Infine, l’ultimo punto davvero importante da individuare in un monitor Dell gaming è la frequenza d’aggiornamento (o refresh rate) dello schermo. Il valore “standard” è 60 Hz, che offre quindi un massimo di 60 frame al secondo. Questo valore è buono, ma nulla di più in ambito PC, a meno che non si tratti di uno schermo 4K. In quel caso specifico, infatti, la potenza richiesta difficilmente permette di raggiungere e superare 60 fps. Più comunemente, però, il nuovo standard sta lentamente divenendo 75 Hz, che garantisce un livello di fluidità percepita superiore senza gravare troppo sulle prestazioni. Chi vuole il massimo, però, opterà per un monitor 144 Hz, che offre un’esperienza sensibilmente più fluida e reattiva; assicuratevi però di avere una scheda video gaming considerevolmente potente!