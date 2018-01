N.B. Questo articolo è aggiornato periodicamente, di mese in mese, con eventuali nuove proposte ritenute estremamente valide alla nostra collezione “Monitor ASUS gaming“. L’ultimo aggiornamento risale a gennaio 2018

ASUS è un’azienda taiwanese che negli anni ha saputo guadagnarsi la reputazione di compagnia legata all’ambiente hardware PC estremamente valida per il gaming. Nell’ambiente PC Gaming spesso i suoi prodotti sono targati RoG, acronimo che significa Republic of Gamers e sta a rappresentare tutte quelle componenti pensate specificatamente per un pubblico giocante. Tra questi prodotti troviamo mouse, tastiere, schede madre, schede video e chiaramente anche diversi monitor ASUS gaming oriented sono targati RoG. Vi abbiamo già proposto una guida ai migliori monitor gaming a seconda delle varie fasce di prezzo, però se il vostro intento è di acquistare esclusivamente display prodotti da ASUS allora questo articolo farà al caso vostro.

Monitor ASUS gaming: quale comprare

Come vi dicevo ASUS è una marca molto valida all’interno del settore PC gaming da decenni ormai, vantando una nomea ed un livello di fiducia del pubblico davvero notevole. Se in passato siete rimasti soddisfatti dai prodotti ASUS, oppure se semplicemente desiderate acquistare un monitor da gaming senza voler rischiare di acquistarne uno di marche meno note, ecco quali sono i migliori prodotti attualmente disponibili.

I prodotti che vi mostreremo in questo articolo sono quelli che – a nostro avviso – sono i più validi delle rispettive categorie. L’ordine con cui andremo a mostrarvi i prodotti è molto semplice. Partendo dai monitor dalle dimensioni e dai prezzi più contenuti, dotati di risoluzione Full HD e refresh rate di 60 Hz, ci sposteremo pian piano verso i prodotti dotati di tecnologie 144 Hz, G Sync e risoluzione 4K. Andiamo in ordine di prezzo.

Monitor ASUS gaming: il migliore low-cost

ASUS VS248HR

Questo monitor ASUS gaming ha un pannello da 24″ o 27″, risoluzione Full HD e framerate massimo di 60 Hz.

Se siete in cerca di un monitor entry level, dal costo contenuto ma pur sempre sufficientemente competente per poter adempiere al ruolo di monitor da gaming, allora ASUS VS248HR rappresenta una soluzione decisamente valida. Le dimensioni sono idonee per la risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, non essendo né troppo piccole né troppo grandi, e grazie ai 60 Hz potrete giocare potendo raggiungere i 60 fps in tutta tranquillità. Inoltre, il tempo di risposta è di appena 1 ms, risultando ottimale per il gaming competitivo online. Nel caso foste interessati, potete acquistare questo monitor ASUS gaming direttamente da questa pagina Amazon o dal box sottostante, dove troverete anche la variante da 27″ chiamata Asus VS278H.

Monitor ASUS gaming: il miglior display 144 Hz

ASUS VG248QE

Questo monitor ASUS gaming ha un pannello da 24″, risoluzione Full HD e framerate massimo di 144 Hz.

Ciò che veramente può portare a benefici sostanziali per chi è interessato a giocare a titoli multigiocatore competitivi è l’accesso ad un framerate di 144 fps, caratteristica che accanto al prezzo ragionevole rende ASUS VG248QE una valida opzione da considerare. Il target d’utenza per questa tipologia di prodotti è quasi esclusivamente il giocatore assiduo nell’ambiente online, risultando un prodotto tanto mirato quanto efficace nell’adempiere al suo lavoro, ovvero fornire un refresh dell’immagine estremamente reattivo e con un tempo di risposta il più basso possibile (1 ms). Se desiderare acquistare questo monitor ASUS gaming potete farlo direttamente da questa pagina Amazon, raggiungibile anche selezionando il box qui sotto.

Monitor ASUS gaming: il migliore in 4K

ASUS MG28UQ

Questo monitor ASUS gaming ha un pannello da 28″, risoluzione 4K, supporto alla tecnologia Adaptive Sync e framerate massimo di 60 Hz.

Chi ha una scheda grafica piuttosto importante, come una GTX 1080 o una GTX 1080 Ti, potrebbe essere intenzionato a sfruttare appieno la sua GPU e per questi utenti un monitor ASUS gaming con risoluzione 4K come l’MG28UQ è sicuramente una scelta interessante. Le dimensioni sono sufficientemente grandi per potere godere appieno della risoluzione 3840 x 2160 senza però occupare troppo spazio e grazie alla tecnologia Adaptive Sync il monitor saprà gestire (almeno parzialmente) la sincronizzazione verticale dei frame. Infine, grazie alla buona luminosità di 300 cd/m² ed il basso tempo di risposta di 1 ms questo monitor risulta davvero un’acquisto piuttosto interessante. Nel caso vogliate acquistare questo monitor ASUS gaming dotato di risoluzione 4K, quindi, vi basta selezionare questo link ad Amazon o il box qui sotto

Monitor ASUS gaming: il più completo e performante

ASUS ROG SWIFT PG348Q

Questo monitor ASUS gaming ha un pannello curvo 21:9 da 34″, risoluzione 4K Ultra-Wide, supporto alla tecnologia G Sync e framerate massimo di 100 Hz. Tanto estremo quanto suggestivo, ASUS ROG SWIFT PG348Q è senz’ombra di dubbio uno dei migliori monitor ASUS gaming, se non uno dei più performanti e spettacolari in commercio. Impiegando un immenso pannello da 34″ in formato 21:9 l’utente risulterà completamente immerso nell’esperienza, venendo letteralmente avvolto dall’azione. Grazie alla risoluzione 4K Ultra-Wide (3440 x 1440) il livello di dettaglio massimo raggiungibile è davvero notevole. Il response time non è stupefacente, assestandosi a 5 ms, però è assolutamente giustificabile perché questo monitor – che adotta anche tecnologie utilissime come l’Nvidia G Sync o un overclock del framerate per portarlo fino a 100 Hz – non è pensato tanto per il gaming competitivo quanto per fornire un’esperienza il più coinvolgente e sorprendente possibile. In conclusione, se desiderate acquistare questo autentico bestione di monitor vi basta anche in questo caso visitare la seguente pagina Amazon, raggiungibile anche tramite il box sottostante.

