Monitor 4K IPS gaming: ecco quali sono i migliori sul mercato

Monitor 4K IPS gaming: come sceglierlo

Solitamente nei nostri articoli dedicati ai monitor da gaming ci teniamo partendo con un avviso molto importante, e nel caso specifico dei monitor 4K IPS gaming è ancor più importante da rimarcare. Stiamo parlando delle dimensioni dello schermo, o più precisamente di quale range bisogna cercare. Per godere davvero della bontà di questa tipologia di display, infatti, prima ancora di valutare ogni singolo aspetto del pannello (dalla resa dei colori alla risoluzione) bisogna assicurarsi che il proprio monitor 4K IPS gaming sia grande almeno 27″. Se lo schermo fosse più piccolo, infatti, i benefici del 4K verrebbero a meno e non si trarrebbe un vantaggio pratico dall’aumento di risoluzione.

La risoluzione

In questo articolo parliamo nello specifico di prodotti 4K, ma cos’è esattamente il 4K? Stando alla definizione, il termine 4K (conosciuto anche come UHD) include tutti gli schermi che vantano una risoluzione di 3840 x 2160 pixel o 4096 x 2160 pixel, anche se quest’ultima in ambito videoludico non è ponderata essendo pensata per l’ambiente cinematografico. Il motivo è molto semplice: perché uno schermo sia effettivamente 4K, la superficie del pannello deve vantare almeno il quadruplo dei pixel presenti su un display 1920 x 1080. Di conseguenza, schermi in formato 3440 x 1440 – come ad esempio quello montato su ASUS ROG Swift PG348Q per quanto abbiano una risoluzione eccellente non sono tecnicamente 4K.

Cosa comporta, però, questo immenso guadagno di pixel? Detta in maniera molto semplice, ad una maggiore densità di pixel corrisponde un livello di dettaglio notevole e – soprattutto – la capacità di mantenere questo dettaglio anche con l’aumentare delle dimensioni dello schermo. Un monitor Full HD da 32″, ad esempio, avrebbe un quarto dei pixel di un monitor 4K, e con dimensioni così grandi le immagini apparirebbero poco definite o, per usare un termine molto usato a livello gergale, “sgranate”.

Tipologia di pannello e refresh rate

Adesso che sappiamo bene cosa sia il 4K ed i suoi benefici, è tempo di passare a parlare dell’altra qualità che contraddistingue i monitor trattati in questo articolo: il tipo di pannello. Nello specifico, questi possono essere TN, VA o – quelli che interessano in questo caso specifico – IPS (In-Plane Switching). Questa tipologia di retroilluminazione LED offre tre grandissimi vantaggi rispetto alle sue controparti, ovvero ottimi angoli di visuale e – soprattutto – una migliore resa cromatica ed un livello di qualità e profondità dei neri superiore.

L’altra faccia della medaglia, però, è che il tempo di risposta G2G (Grey to Gray) dei singoli LED, ovvero il tempo richiesto da un singolo LED per passare da uno stato ad un altro, è superiore. Sia chiaro, si sta parlando di una differenza nell’ordine dei 3-4 millisecondi, quindi a meno che non dobbiate giocare a qualche titolo competitivo come Counter Strike Global Offensive o Dota 2 questa differenza è irrilevante.

Prima di passare al prossimo capitolo, gradirei fare una piccola parentesi sul refresh rate, ovvero il valore – misurato in MHz – che rappresenta quanti fps (frames per second) è in grado di renderizzare ogni secondo il pannello in questione. Essendo questo articolo mirato ad evidenziare i monitor 4K IPS gaming oriented, e visto e considerato quanto sia pressoché impossibile superare i 60 fps se si gioca in 4K (se non ovviamente abbassando i settaggi grafici del gioco), non andremo a porre particolare enfasi su questo frangente. Chiaramente giocare a framerate superiori allo standard canonico di 60 fps è in grado di donare più fluidità all’esperienza di gioco, ma se il vostro intento è di cercare una soluzione dall’ottimo refresh rate allora l’ambiente 4K non è ciò su cui dovreste puntare.

Le feature aggiuntive

Un monitor 4K IPS gaming che si rispetti, oltre alle specifiche di cui vi ho già parlato, dovrà necessariamente vantare qualche funzionalità extra per aiutare a donare un livello più “premium” alla propria esperienza videoludica. Dalle superfici anti-riflesso alle tecnologie che aiutano a ridurre l’affaticamento visivo, dalla presenza di un’interfaccia in grado di offrire informazioni aggiuntive all’apprezzatissimo contrasto dinamico, sono molte le feature che possono essere presenti in un monitor. Nessuna di queste, però è utile tanto quanto il G-Sync o il FreeSync, anche se in misura minore).

Di fatto, anche se il G-Sync funziona ben meglio (sebbene agisca solamente con GPU Nvidia) entrambe queste tecnologie adempiono alla medesima funzione: prendersi in carico la gestione della la sincronizzazione verticale così da alleggerire il carico della GPU e consentirle (indirettamente) di generare più frame ogni secondo. Credo sia superfluo spiegare quanto questo fatto aiuti considerevolmente una scheda video di fascia media o medio/alta a sfruttare meglio un monitor 4K IPS gaming.