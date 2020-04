Modem portatile: la nostra guida alla scelta al migliore per voi

Modem portatile: quale comprare

La necessità di restare sempre connessi è ormai all’ordine del giorno: che siate lavoratori professionisti con un notebook pronto a sfrecciare sui documentidi lavoro, che siate studenti o semplici social-addicted, Internet è vita. Spesso però, c’è chi vive un regime quotidiano prevalentemente fuori casa. Quanti pendolari, studenti o lavoratori, sono sempre in giro sui mezzi pubblici o in situazioni urbane e necessitano di avere una bella connessione? Tanti. Quanti di questi hanno un numero di dispositivi che non riesce ad offrire prestazioni decenti sebbene si sfrutti il proprio smartphone in modalità hotspot? Quasi altrettanti.

Sì, perché se da un lato è vero che ormai gli smartphone recenti consentono di condividere la propria connessione dati liberamente con quasi tutti gli operatori, dall’altro è anche da considerare che la cosa ha dei limiti. Innanzitutto, a discrezione dei modelli di smartphone, si ha un numero massimo di dispositivi che si possono collegare che va solitamente dai 2 ai 4. Ciò implica che, se già in prima persona dovrete connettere uno smartphone, un tablet e un notebook, difficilmente potrete consentire la stessa elasticità ad altre persone. Inoltre c’è da considerare che via hotspot la stabilità di connessione a più dispositivi lascia spesso a desiderare. In questo caso, la soluzione ideale è puntare su un modem portatile.

Questi sono dei piccoli dispositivi portatili estremamente ottimizzati a sfruttare una SIM e delle antenne integrate per distribuire il traffico 4G in modo ottimale, fino a ben 32 dispositivi. Inoltre consentono di salvare molta batteria, in quanto una delle classiche pecche dell’hotspot è appunto l’estremo impatto sull’autonomia degli smartphone. Ma come scegliere il migliore router 4G portatile che faccia al caso vostro? Per selezionarlo, vi illustriamo i criteri selettivi che abbiamo utilizzato.

Velocità di connessione

Prima di considerare qualsiasi altro criterio è strettamente necessario focalizzare l’attenzione sulla velocità di connessione. Ogni modem portatile appetibile oggi dispone infatti di connettività 4G LTE; come è ovvio che sia abbiamo messo completamente da parte tutti quelli che non dispongono di questo standard. Ma non è tutto.

Non basta dire “LTE”, assolutamente. Lo standard di connettività è infatti da spezzare in vere e proprie classi, definite “Cat”. Ogni grado di classe LTE è infatti in grado di offrire una velocità massima differente. Si parte dalla semplice Cat4, in grado di erogare massimo 150 Mbps, alla Cat6 che raggiunge i 300 Mbps; e fino a qui, parliamo di classi ormai quasi abbandonate. Salendo di fascia troviamo infatti i Cat11 o i Cat16, rispettivamente in grado di erogare 600 Mbps e 1000 Mbps.

Cifre, ok, ma a cosa servono? Si parla in questo caso di velocità o, più precisamente, di ampiezza di banda. I Mbps (megabit per secondo) sono la velocità con cui misuriamo solitamente la nostra connessione ad Internet: più è elevato il numero, maggiore sarà la velocità della connessione. In questo caso nella scelta del router 4G portatile, non siamo in circostanze diverse: maggiori sono i numeri dei Mbps, più veloce sarà il dispositivo sia nel download che nell’upload. Ovviamente i numeri sono da intendere sempre in modo teorico: è infatti solo dalla Cat11 in poi che riusciamo a vedere velocità di connessione al pari di una potenziale VDSL casalinga.

In questo caso, se dovete svolgere operazioni prettamente leggere come la gestione di mail e documenti di testo, potete affidarvi su un modello economico di classe bassa. Diversamente, se vi serve una bella connessione per guardare anche video e maneggiare file grossi, optate per quelli di classe più elevata.

Connettività e funzioni extra

Il secondo criterio di valutazione per un buon modem portatile è senza ombra di dubbio l’aspetto della connettività. Ogni router 4G portatile presenta al suo interno un vano SIM, che può essere di tipologia differente in base al taglio: classica SIM, microSIM o la nuova nanoSIM. Certo, non può non essere un criterio selettivo se siete già in possesso di una SIM dati, ma non la consideriamo una vera e propria variabile selettiva: ormai gli operatori offrono le SIM con adattatore multiformato.

Altra variabile da tenere in considerazione è la tipologia di Wi-Fi. I modelli più economici offrono infatti una Wi-Fi ab classica, mentre quelli più avanzati dispongono di quella dual-band ac, cioè in grado di lavorare su due bande di uscita differenti. Quest’ultima caratteristica è molto preferibile, in quanto dividendosi sui 2.4 GHz e i 5.0 GHz, il modem portatile è in grado di ottimizzare la navigazione in base alle tipologie di dispositivi: smartphone o PC possono stare sulla banda 5 GHz solitamente più potente, mentre dispositivi di piccola entità come eBook Reader o prodotti sfruttati giusto per il messaging possono restare sui 2.4 GHz.

Non abbiamo escluso prodotti che non dispongono di Wi-Fi ac, in quanto è strettamente da correlare, come già detto, in base all’utilizzo che volete fare del vostro nuovo router 4G portatile. Se cercate qualcosa di modesto potete restare sulla classica Wi-Fi, mentre se avete davvero molti dispositivi, vi conviene salire di fascia. Menzioni d’onore sicuramente per le funzioni extra: queste non sono un must-have, ma nella nostra selezione abbiamo cercato di includere dispositivi dotati di funzioni aggiuntive extra, che vedremo da prodotto in prodotto. Queste vanno dal display a colori interattivo alla funzione di powerbank, senza dimenticare la condivisione micro SD. Approfondiremo di seguito!

Batteria

Ultimo criterio da tenere in considerazione nella selezione di un bel modem portatile è senza ombra di dubbio la batteria. In questo caso, selezionando per voi i migliori modelli abbiamo voluti essere piuttosto stringenti, escludendo tutti i modelli che non dispongono di una autonomia da almeno 8 ore. Questo è sostanzialmente circa il tempo che impieghereste a lavorare distanti da una connessione domestica, definita da noi come un’azione che deve essere necessariamente realizzabile.

C’è sicuramente da precisare che, in tutti i casi in cui doveste sfruttare il modem portatile al massimo della propria velocità e per un periodo davvero lungo, si possono sfruttare i powerbank. Tutti i modelli selezionati hanno infatti una porta micro USB o USB Type-C, e possono essere ricaricati dunque sfruttando un caricabatterie portatile.

Capiti dunque i criteri selettivi, proseguiamo con la nostra disamina alla ricerca del miglior modem portatile presente sul mercato, in ordine di fascia di prezzo.