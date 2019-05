Mirrorless per video: la selezione dei migliori modelli di questo mese

Mirrorless per video quale comprare

Quando si decide di acquistare una mirrorless per video, i fattori da tenere in considerazione sono molteplici. Una prima scrematura può essere fatta guardando i brand produttori. Infatti analizzando le marche principali di fotocamere mirrorless, ci rendiamo conto che alcuni produttori hanno deciso di investire più risorse ed altri meno, in particolar modo che alcuni produttori hanno preso come target di riferimento principalmente i videomaker ed altri i fotografi. Ad esempio Nikon è un brand che non dispone di una vasta scelta di fotocamere mirrorless, ed in particolar modo nessuno dei suoi modelli fino ad ora è pensato principalmente per i video. Per Canon il discorso è un po’ analogo e per il momento l’azienda è più focalizzata sulle proprie reflex che sulle mirrorless. Fujifilm invece è un brand che sulle fotocamere mirrorless punta tantissimo, ma il suo target specifico è più orientato alla fotografia pura rispetto ai video.

Due brand che invece stanno puntando molto sui videomaker che cercano corpi macchina sempre più leggeri, senza però scendere a compromessi con le prestazioni e senza rinunciare comunque alla parte fotografica sono sicuramente Sony e Panasonic. Questi due marchi hanno un approccio ben diverso ma lo stesso obiettivo: offrire mirrorless per video leggere, compatte, senza rinunciare alle prestazioni elevate ed i risultati professionali che è possibile ottenere. In particolar modo Sony ha deciso di orientarsi sulla produzione di fotocamere con sensori APS-C e full frame, mentre Panasonic è rimasta fedele al suo micro 4/3. Entrambe le scelta hanno i rispettivi vantaggi e svantaggi dati dalle dimensioni del sensore. In modo particolare un sensore più grande permette di resistere ad alti valori ISO in maniera migliore ed è più indicato per riprese grandangolari visto il fattore di crop inesistente per quanto riguarda il full frame; come contro ha un prezzo più elevato ed un ingombro e peso delle ottiche maggiore.

Il sensore micro 4/3 invece offre un approccio totalmente diverso di intendere la fotografia, ha molti limiti rispetto ad un sensore più grande ed un fattore di crop che arriva a 2x, ma la filosofia di Panasonic consiste proprio nello sfruttare la tecnologia per superare questi limiti ed offrire quindi corpi macchina più leggeri ed ottiche più compatte con le stesse prestazioni di un sensore più grande. Proprio da questo modo di pensare nasce il micro 4/3, un formato a cui hanno aderito anche brand come Olympus e Pentax, per creare un ecosistema di ottiche maggiore ad un prezzo competitivo. nel caso specifico di Panasonic la tecnologia utilizzata per sopperire i limiti del formato più piccolo è davvero sorprendete, l’ultima innovazione l’ha dimostrata con il sistema Dual Native ISO, che vedremo meglio con la Panasonic GH5s, che rende la resistenza della fotocamera ad alti valori ISO allo stesso livello della mostruosa Sony A7sII che monta invece un sensore due volte più grande.

Infine questi due brand per rimarcare la loro eccellenza in campo video hanno inserito dei complessi sistemi di autofocus che agganciano il soggetto durante una ripresa video e lo tengono a fuoco anche con spostamenti improvvisi. Nel caso di Panasonic troviamo la funzione DFD (Depth From Defocus), una tecnologia che si basa su un sistema di autofocus a contrasto che permette di arrivare ad una velocità di 0,04 secondi e realizzare scatti in sequenza con AF tracking a circa 7 fps agganciando il soggetto per metterlo a fuoco anche quando è in movimento.

Sony invece sfrutta Hybrid AF, si tratta di un sistema di messa a fuoco ibrido tra quello a rilevamento di contrasto e quello a rilevamento di fase che combinati assieme permettono di ottenere una maggiore precisione e una rapida risposta dell’autofocus a movimenti rapidi del soggetto. Due tecnologie diverse insomma che svolgono più o meno la stessa funzione: mantenere a fuoco il soggetto della scena, che è uno dei fattori più importanti delle riprese video per dare quel tocco professionale alle riprese.