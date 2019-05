Mirrorless Panasonic: i modelli su cui vale la pena puntare

Mirrorless Panasonic quale comprare

Quando si decide di acquistare una mirrorless Panasonic bisogna tenere in considerazione le caratteristiche principali del brand, ed il target di riferimento per comprendere meglio se la marca è in grado di soddisfare i vostri bisogni. Per prima cosa bisogna considerare che Panasonic, un po’ come fa Sony, è molto incentrata sull’aspetto video, cercando di offrire ad un prezzo concorrenziale prodotti in grado di offrire una qualità dei filmati eccezionale. Questo non toglie però ache una particolare attenzione all’aspetto fotografico, che è sempre una parte centrale dei prodotti Panasonic.

Il brand ha deciso di concentrare la sua tecnologia e le sue ricerche sul sensore micro 4/3, un formato un po’ particolare che risulta leggermente più piccolo del sensore APS-C e che quindi offre diversi vantaggi e svantaggi. Prima di comprendere i punti di forza e di debolezza di questo tipo di sensore, è bene precisare che questo particolare formato nasce e si espande proprio con l’avvento delle fotocamere digitali, e parte proprio al concetto su cui poi si sono sviluppate le mirrorless, ovvero alte prestazioni in corpi ed ottiche più compatte possibile. Non a caso infatti il micro 4/3 è stato in grado di mostrare la sua forza e versatilità proprio quando sono nate le fotocamere senza specchio, dopo aver resistito per anni in un mercato che sembrava non volesse lasciare scampo a questa tipologia di sensore.

Il vantaggio principale come abbiamo visto sta proprio nella maggiore compattezza e leggerezza che questo sensore riesce a fornire, non solo per quanto riguarda il corpo macchina, ma anche considerando gli obiettivi dedicati. Per questo motivo quando si decide di acquistare una mirrorless Panasonic si sta puntando su una portabilità ottimale in grado di offrire anche delle prestazioni di tutto rispetto.

Dall’altra parte troviamo gli svantaggi del sistema micro 4/3 che sono un po’ simili a quelli del sensore APS-C. Infatti se si considera il fattore di crop otteniamo un valore pari a 2, questo significa che bisognerà moltiplicare ogni volta la focale per 2 per ottenere il risultato reale della copertura. In altre parole se acquistate un obiettivo da 16 mm che potrebbe definirsi un buon grandangolare, il risultato reale di quella lente sarà un 38mm. Questo vuol dire che se la vostra passione sono le foto panoramiche, di paesaggio o di architettura, acquistare una mirrorless Panasonic potrebbe non essere la scelta migliore. Un altro svantaggio consiste nella resistenza ad alti valori ISO, che è decisamente inferiore se paragonata ad un full frame. Tuttavia per superare questo svantaggio Panasonic ha deciso di inserire nella maggior parte delle fotocamere un sistema di stabilizzazione integrato a 5 assi che fa guadagnare fino a 5 stop sulla regolazione del tempo dell’otturatore.

Infine per comprendere fino in fondo le mirrorless Panasonic, bisogna considerare le tecnologie esclusive offerte dal produttore, che troviamo sulla maggior parte delle fotocamere di questo brand. La più conosciuta è la funzione 4K photo che su alcuni modelli top di gamma si estende fino a diventare 6K photo. Questa funzione permette di scattare foto in risoluzione 4K o 6K mentre si sta registrando un video, una funzione molto utile sopratutto per creare contenuti correlati al video stesso, come un’immagine di copertina o delle foto di anteprima. Una seconda funzione che rende le mirrorless Panasonic davvero ottime per i video è la tecnologia Depth From Defocus, abbreviata spesso con DFD. Grazie a questa tecnologia il soggetto di un video è continuamente a fuoco perché la vostra mirrorless Panasonic sarà in grado di calcolare lo spostamento di due immagini a una velocità ultra rapida. Questo innovativo sistema di autofocus a contrasto permette in molti casi di arrivare ad una velocità pari a 0,07 secondi e realizzare scatti in sequenza con AF tracking a circa 7 fps.