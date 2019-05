Mirrorless economica: i modelli migliori su cui puntare questo mese

Mirrorless economica: quale comprare

Quando si decide di trovare la miglior mirrorless economica bisogna tenere a mente che sarà necessario rinunciare ad alcune caratteristiche presenti invece sulle mirrorless di fascia più alta. La prima cosa che bisognerà mettere da parte è il mirino elettronico, esso infatti ha un costo non indifferente per i produttori che sono costretti nella maggior parte dei casi a non inserirlo all’interno dei propri modelli economici per ottimizzare i costi. Ci sono alcuni produttori che hanno deciso saggiamente di creare dei mirini opzionali, in modo tale da poter vendere la mirrorless economica ad un prezzo vantaggioso, con la possibilità in futuro di effettuare l’upgrade. Infine troviamo un modello di fascia economica dotato di un mirino integrato, si tratta di un caso unico in cui il produttore è riuscito a non rinunciare alla presenza di un mirino ottimizzando comunque i costi. Proprio per questa peculiarità non indifferente, la selezione che abbiamo fatto tra le migliori mirrorless economiche sarà divisa in queste tre categorie: mirrorless economica senza mirino, mirrorless economica con mirino opzionale e mirrorless economica con mirino integrato.

Un altro fattore da considerare è la solita grandezza del sensore, infatti alcuni produttori hanno pensato di creare sensori più piccoli come il micro 4/3 tipico di Panasonic e Olympus oppure il nuovissimo formato CX tipico delle mirrorless Nikon, per abbattere i costi. Questa caratteristiche permette infatti non solo di ridurre notevolmente il prezzo della fotocamera i cosiddetti costi diretti, ma va ad agire anche sui costi indiretti come gli obiettivi e gli accessori opzionali. Infatti un sensore più piccolo permette di sfruttare ottiche più piccole che avranno a loro volta un costo minore. Ragionando in questo senso è chiaro che se l’intenzione è quella di spendere il meno possibile anche in futuro acquistando ottiche e accessori a prezzi più bassi, bisognerà orientarsi sui modelli che montano un sensore più piccolo. Questa è la chiave per scegliere la miglior mirrorless economica in assoluto a livello di prezzo complessivo, considerando quindi non solo il prezzo del corpo macchina ma anche degli obiettivi che acquisterete in futuro.

Se invece quello che vi interessa maggiormente è risparmiare sul corpo macchina per poi investire di più nelle ottiche ed ottenere la massima qualità fotografica, allora è meglio orientarsi su modelli che montano un sensore più grande, magari che hanno anche la possibilità di aggiungere un mirino elettronico opzionale ed effettuare quindi i vari upgrade per generare la miglior mirrorless economica per prestazioni da costruire piano piano nel corso del tempo.

Infine vanno considerate comunque alcune comodità come la presenza di un chip WiFi e la tecnologia NFC o di un display touch che sono ormai entrate di default nella maggior parte delle fotocamere, anche per quanto riguarda le mirrorless economiche. Per questa guida il budget che abbiamo ipotizzato per selezionare la miglior mirrorless economica si aggira da 300€ a 600€ con ottica inclusa. Infatti al di sotto di questa cifra è praticamente impossibile trovare un modello che integri così tante componenti elettroniche e tecnologiche, con un sensore sufficientemente grande e in grado di poter cambiare l’ottica. Per ultima cosa diffidate dai produttori semi sconosciuti dal momento che, anche se la mirrorless costerà meno, non avrete a disposizione un vasto corredo di ottiche da poter montare sul modello e si andrebbe quindi a perdere il concetto di mirrorless, a questo punto sarebbe meglio orientarsi su una compatta se il budget è ancora più basso di quello selezionato da noi. Siamo quindi pronti per orientarci nella scelta della mirrorless che state cercando, vediamo assieme tutti i modelli per scoprire qual è la miglior mirrorless economica di questo mese.