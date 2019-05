Mirrorless Canon: quali sono le migliori del 2018

Mirrorless Canon quale comprare

La caratteristica principale dei modelli di mirrorless Canon è che sfruttano tutti un sensore CMOS APS-C e sono tutte dotate di una chip WiFi per poter condividere subito gli scatti sul telefono. Praticamente tutti i modelli puntano su alte prestazioni unite ad un design davvero compatto e leggero, a volte anche molto minimale. La qualità dei JPEG è ottima come da tradizione Canon e queste mirrorless per le loro caratteristiche sono ideali per la street photograpy e la fotografia di paesaggio, poiché possono essere portate sempre con sé senza avere il problema dell’ingombro e del peso eccessivo. Purtroppo però il produttore non ha deciso di offrire una vasta gamma di modelli mirrorless, a differenza di altri produttori come Fujifilm e Sony e Panasonic che invece hanno puntato molto su questi nuovi prodotti. Parlando degli obiettivi compatibili l’azienda giapponese ha deciso di utilizzare la sigla EF-M per le ottiche da utilizzare sulle mirrorless Canon. Ad oggi non abbiamo, per ovvi motivi, la stessa scelta che si può avere con le reflex che invece possono contare su un corredo ottiche molto più vasto e professionale.

Per questo motivo Canon ha pensato bene di creare l’anello adattatore Mount Adapter EF-EOS M compatibile con l’intera gamma di obiettivi Canon EF e EF-S, con attacco per treppiede rimovibile per garantire un perfetto bilanciamento della fotocamera. La scelta di acquistare l’anello adattatore può essere fatta anche da chi possiede già delle ottiche Canon, in modo tale da non dover investire ulteriori soldi per acquistare le ottiche apposite per la serie M. Attualmente l’azienda ha deciso di offrire solo quattro prodotti della serie M, di cui due davvero molto simili tra loro. Per questo motivo abbiamo deciso di individuare solo due fasce di prodotto, la fascia economica e la fascia medio/alta. Non troviamo una reale fascia alta tra le mirrorless Canon, fattore davvero limitante per un’azienda come questa che rimane un colosso del settore fotografico. Speriamo che un giorno anche Canon presenterà la sua “mirrorless monster” per competere realmente con fotocamere senza specchio decisamente attraenti come Fujifilm X-T2, Panasonic Lumix GH5 e la mostruosa Sony A9.