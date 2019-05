Mini speaker: la musica dei tuoi sogni, sempre al tuo fianco

Mini speaker: quale comprare

Alzi la mano chi non riesce a passare un solo minuto senza ascoltare musica, anche solo in sottofondo, per compagnia. Se anche te sei amante della musica e non fai altro che ascoltare i tuoi brani preferiti, allora sarai sicuramente alla ricerca di un modo per portarla sempre con te, anche quando esci fuori di casa. Oggigiorno è facilissimo prendere una delle tante casse Bluetooth e dimenticarsi dei giorni persi non potendo ascoltare musica lontani da una presa di corrente.

Esistono però condizioni in cui anche gli speaker Bluetooth possono rappresentare un limite, soprattutto quando si ha poco spazio a disposizione in borsa (o in uno zaino). È proprio qui che entrano in gioco i mini speaker, ovvero piccole casse Bluetooth (e non solo) che hanno come unico scopo quello di permettervi di far partire i tuoi brani preferiti fuori casa.

Molto spesso vengono venduti a prezzi estremamente concorrenziali e vedono dalla loro design piuttosto basilari con telai in plastica. Nonostante questo, si tratta di prodotti quasi sempre robusti, compatti e leggeri. Inoltre, per garantire un ascolto davvero in ogni tipo di condizioni, i mini speaker che abbiamo selezionato presentano quasi sempre un moschettone o una fibbia che permette di agganciarli alla cinghia di uno zaino oppure al manubrio di una bici.

Indipendentemente dalla marca dei mini speaker che troverai in questa guida, ognuno di essi avrà qualche piccola feature in più che magari attirerà la tua attenzione. Se invece il tuo scopo è quello di acquistare lo speaker con il prezzo più contenuto, stai pur certo che saprà darti delle belle soddisfazioni.