Mini PC gaming: come e quale scegliere

ASUS ROG Strix Z390-I GAMING

Se siete invece utenti che vogliono il massimo dalla propria MOBO, indipendentemente dal fatto che sia un prodotto pensato per un Mini PC gaming, non cercate oltre. ASUS ROG Strix Z390-I GAMING è infatti un prodotto davvero ottimo, ben costruito e perfettamente indicato a far operare al massimo le migliori componenti sul mercato. Sono infatti presenti al suo interno numerose tecnologie che aiuteranno a far operare in maniera ottimale il nostro PC anche in situazioni di overclocking intenso.

La connettività è molto buona, sia per quantità che tipologia di porte (USB 2.0/3.0, Type C, Wi-Fi, Display Port, HDMI 2.0…) ed anche il livello di compatibilità ottima, potendo infatti montare al suo interno RAM DDR4 fino a 4.800 MHz. Infine, l’illuminazione ROG Aura Sync RGB aiuta a donare non solo al prodotto ma all’interno del case un look marcatamente “da gaming”.