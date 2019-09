Mini notebook da meno di 13 pollici: quali sono i migliori?

Mini notebook: quale comprare

Scendendo al di sotto delle dimensioni di un 13 pollici c’è tutto un mondo da scoprire: i mini notebook sono portatili con schermi dalle piccole dimensioni (si va dai 10 ai 12 pollici) e dal peso che non supera mai di molto il chilo. All’interno di questa categoria di prodotti è molto facile imbattersi in notebook 2 in 1 con schermo touchscreen, sia di tipo detachable (costituiti da un’unità centrale che si può separare dalla tastiera/dock), sia di tipo convertibile. Non mancheranno i portatili tradizionali, per chi non ha bisogno di funzionalità particolari, ma soltanto di un compagno di viaggio che non pesi troppo in borsa.

Nonostante quello dei mini notebook sia un settore abbastanza di nicchia, non vuol dire che manchi una buona varietà di modelli, che si differenziano tra di loro anche per la dotazione hardware. Se infatti tra i notebook da 10, 11 o 12 pollici ci sono molti dispositivi economici dalle schede tecniche modeste, vedremo anche che esistono modelli più costosi con performance elevate. All’interno della nostra guida ai mini notebook troverete rappresentanti di entrambe queste categorie: piccoli PC adatti per chi vuole farne un uso basic, magari come secondo computer “da divano” o per prendere appunti, il cui prezzo difficilmente supererà i 400-500 euro.

Questi mini portatili sono contraddistinti da processori di fascia bassa pensati per l’uso in mobilità (Atom o Celeron), insieme ad uno spazio di archiviazione ridotto su memoria flash. Ci saranno poi modelli di fascia superiore, dai prezzi che possono anche superare i 1000 euro, con hardware performante (CPU Intel Core, SSD) in grado di cavarsela anche con gli applicativi più pesanti. Quest’ultima categoria di prodotti è particolarmente indicata per chi si trova spesso a lavorare in mobilità, durante viaggi o trasferte, e non può rinunciare a delle buone prestazioni, neanche quando si trova lontano dal suo PC principale.

Per permettervi di orientarvi al meglio, abbiamo raccolto in questa guida dedicata ai mini notebook i migliori modelli ordinati per fascia di prezzo, partendo dal più economico. Se avete un budget limitato o non state cercando niente di troppo prestante, troverete subito i migliori portatili per voi. Se invece desiderate qualcosa di più avanzato, scorrete nella guida fino a raggiungere i modelli di fascia alta.