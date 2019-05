Mini aspirapolvere: i migliori per rimuovere lo sporco anche dal più piccolo spazio

BLACK+DECKER DVJ325J-QW Dustbuster

Saliamo di prezzo per trovare questa potente mini aspirapolvere di Black + Decker che paga la sua potenza in termini di autonomia. La sua estrema forza aspirante consuma infatti la batteria e porta la sua durata totale a soli 15 minuti con una ricarica che richiede quasi 5 ore. Come detto in apertura però queste non sono macchine che si focalizzano sulla durata perché la pulizia che se ne fa è ridotta e vanno sempre lasciate sulla basetta a caricare.

Black+Decker DVJ325J-QW Dustbuster pulisce perfettamente qualsiasi superficie e risulta essenziale se cercate un prodotto per tenere pulita l’automobile. Questo prodotto infatti, grazie anche ad accessori come la bocchetta a canula estendibile, riesce a penetrare tra le giunture dei sedili e a portare via anche le briciole nascoste più in fondo. Anche qui troviamo un motore mosso dalla tecnologia ciclonica e un serbatoio da 0,5. Il filtro interno risulta molto resistente e blocca talmente bene la polvere che a volte richiede una manutenzione aggiuntiva. Bastano comunque pochi minuti per lavarlo e riportare il mini aspirapolvere nel pieno delle prestazioni.

Vista la grande comodità offerta dal design con il manico e l’estrema potenza concentrata in pochi minuti, vi consigliamo l’acquisto di questo prodotto se cercate qualcosa per pulire al meglio la vostra auto. Tappetini, sedili, cruscotto, su questi terreni il mini aspirapolvere di Black+Decker risulta quasi imbattibile e riporta l’automobile a come se fosse appena uscita dal concessionario.