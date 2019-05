Migliori tastiere gaming: come e quali scegliere

Migliori tastiere gaming: quale comprare

Le tastiere, o “keyboard”, devono essere scelte seguendo svariati canoni e la prima grossa distinzione che deve essere fatta riguarda la tipologia di tasti presenti. Questi, infatti, possono essere a membrana, meccanici o mem-chanical.

I diversi tipi di tasti e le principali differenze

Le tastiere a membrana sono molto diffuse e risultano sufficientemente affidabili, ma hanno una risposta dei tasti meno precisa rispetto a quella degli switch nelle tastiere meccaniche, non utilizzando sensori ad-hoc sotto ogni singolo tasto ma una singola membrana in plastica sotto (con al suo interno delle piste in rame) che risiede sotto alla tastiera e registra in maniera basilare l’input dell’utente. Il livello di precisione è inferiore, ma per molti utenti la differenza nei tempi di risposta ed affidabilità non sono importanti come il risparmio monetario.

In termini di qualità, però, è naturale che le controparti meccaniche risultino migliori ed aspetti come la precisione o l’aspettativa di vita dei sensori sono decisamente superiori, vantando anche la possibilità di poter cambiare un singolo tasto invece che dover sostituire l’intera tastiera in caso di malfunzionamento. In aggiunta, sono anche molto facili da pulire. Le varianti mem-chanical, infine, sono un ibrido fra le due tipologie sopracitate e montano una membrana come sensore ma hanno sotto ogni tasto il meccanismo d’attuazione delle tastiere meccaniche. Sono d’introduzione relativamente recente ed offrono un ottimo compromesso di prestazioni e costo, ma la domanda di mercato non è immensa e la quantità di modelli in commercio di conseguenza non è affatto elevata.

Ogni tasto meccanico funziona in maniera simile, richiedendo una forza di attuazione per essere schiacciato, un punto d’attuazione (tattile se si sente un aumento di resistenza pre-attuazione, lineare se non si sente manualmente l’attuazione), una corsa predeterminata dalla posizione di riposo al punto in cui parte il segnale ed una rumorosità che può cambiare a seconda del sistema di ritorno del tasto. Alcuni produttori desiderano sviluppare i propri switch, come Logitech o Razer. La maggior parte, però, decide di integrare nei loro prodotti soluzioni third-party (come i ben noti Cherry MX).

Feature aggiuntive

Altro requisito da tenere a mente durante la selezione delle migliori tastiere gaming sono le caratteristiche secondarie. Pensate alla vostra rig e chiedetevi cosa dovrebbe portare di utile una tastiera da gaming alla vostra esperienza videoludica: è così distante il case rispetto a dove si è seduti da aver bisogno di attaccare un paio di cuffie direttamente alla tastiera? Il regolatore del volume è scomodo da raggiungere per mutare le casse se suona il telefono? Si sfrutterebbero eventuali tasti laterali per programmare delle macro? In base alla risposta a queste domande, si capisce l’importanza per il proprio caso di queste potenziali feature aggiuntive.