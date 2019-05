Tablet cinesi: scopriamo quali sono i migliori

Tablet cinesi: quale comprare

I tablet cinesi, ma così come gli smartphone cinesi, sono da sempre visti come una soluzione di ripiego. Questo lo si deve principalmente alla politica di penetrazione del mercato da parte di grossi conglomerati asiatici che, prendendo profondamente spunto dai prodotti sviluppati da case ben più blasonate, per diversi anni hanno pensato bene di rilasciare sul mercato prodotti estremamente ispirati a dispositivi top di gamma.

La soluzione ha avuto fondamentalmente due vantaggi: da una parte ha garantito a queste aziende cinesi di crearsi un nome sul mercato, dall’altra, invece, di creare una piccola nicchia di utenti affezionati al brand ed in cerca di soluzioni estremamente economiche. Per diverso tempo queste due facce della medaglia hanno camminato di pari passo; con il passare del tempo, però, quelle che un tempo erano viste come società da considerate unicamente per acquistare tablet cinesi, hanno acquisito le competenze per sviluppare qualcosa di più di un semplice tablet economico.

Ne sono un esempio realtà come Teclast, Chuwi, Cube, e tante altre che, se siete stati attenti, abbiamo più volte inserito all’interno delle nostre collane di consigli per gli acquisti. In questa guida sui migliori tablet cinesi vi proporremo quelli che per noi sono le migliori soluzioni se siete alla ricerca di prodotti di questo genere. Come vedremo, i dispositivi qui sotto elencati mostrano le più disparate quali tecniche e stilistiche: alcuni vengono proposti con chassis in alluminio, altri in policarbonato, alcuni con Android, altri con Windows o, perché no, in soluzione dual-boot per passare rapidamente da un sistema operativo all’altro.

Questo genere di duttilità, sopratutto per quanto riguarda il dual-boot, è un qualcosa che viene offerta molto spesso nei tablet cinesi, cosa che ha permesso ad alcune di quelle azienda menzionate poco sopra di elevarsi dal resto della massa. Come abbiamo scelto questi prodotti? Nel selezionare i tablet cinesi ci siamo focalizzati sulle qualità hardware/software/design di ogni prodotto, valutandole a 360° al fine di consigliare l’acquisto di prodotti equilibrati.

Per fornirvi una migliore visualizzazione della guida sui migliori tablet cinesi, abbiamo sviluppato il tutto suddividendoli in due categorie di prezzo. La prima, come vedrete, raggruppa prodotti pensati per chi vuole spendere poco; la seconda, invece, non ha praticamente alcun limite di prezzo. Quest’ultima è evidentemente indirizzata agli utenti che non hanno paura a spendere qualcosa in più per portarsi a casa un prodotto di fascia alta. Nonostante questa divisione di fasce di prezzo, tutti i tablet cinesi qui sotto listati sono in grado di garantire un utilizzo che spazia dallo svago più sfrenato (leggere, giocare, guardare serie TV) fino ai task “pro” come lavorare a fogli di calcolo e cose del genere.