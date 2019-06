Migliori sparatutto PS4: la nostra guida all'acquisto

Migliori sparatutto PS4: quale comprare

La storia degli sparatutto su console non è poi così di lunga data come si potrebbe pensare. Questo specifico genere, ed in particolar modo i titoli appartenenti alla sottocategoria degli sparatutto in prima persona, ha avuto la sua vera nascita ed il suo più rigoglioso sviluppo tra i giocatori PC. Su console la vera evoluzione di questo genere è stata inaugurata in via definitiva dopo il lancio di Call of Duty 4: Modern Warfare, un titoli che ha saputo segnare un intero genere dal punto di vista strutturale, tecnico, stilistico e soprattutto dal punto di vista della componente multigiocatore. Via via questo tipo di gioco si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel mercato console, fino a raggiungere quasi la supremazia su tutti i generi. Selezionare uno tra i migliori sparatutto PS4, dunque, non è affatto un’impresa semplice, in particolare se vi siete avvicinati solo di recente a questa console. La nostra guida, pertanto, andrà a proporre i più importanti titoli di questa categoria, tra nuove uscite e pietre miliari degli anni precedenti. Nota importante: questa selezione andrà a tenere conto unicamente degli sparatutto in prima persona, mentre se siete alla ricerca dei migliori TPS vi rimandiamo alla nostra guida dedicata ai migliori giochi sparatutto in terza persona PS4.