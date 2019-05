Migliori smartband economici: restare in forma senza spendere tanto

Smartband economici quale comprare

In questa guida sulle migliori smartband economici facciamo una cernita dei migliori prodotti fino ad un massimo di 100€. Questa soglia di prezzo non è stata scelta a caso: infatti, molto spesso, oltre questa soglia si iniziano ad incontrare smartband pensate per utilizzi un po’ più specifici, come la corsa, il nuoto e via discorrendo. Anche se molto spesso il concetto di “economico” viene accostato a “scadente”, i prodotti presenti in questa guida sono famosi per la loro qualità.

Alcune hanno vendute più di altre – la Mi Band 3 di Xiaomi è ancora oggi la smartband di riferimento entro il range dei 50€ -, ma sono tutte accomunate dall’essere estremamente valide. I criteri di scelta che ci spingono a selezionare i prodotti che vedrete fra poco, prendono in considerazione tre elementi fondamentali: un buon corredo di sensori per il tracking dell’attività fisica, la presenza di un sensore HR per il battito cardiaco e l’esistenza di tecnologie proprietarie in grado di tracciare automaticamente il tipo di attività fisica svolta.

Questi tre elementi caratterizzano quello che per noi dev’essere una smartband economica coi fiocchi. Si tratta di parametri che sono la base di ogni smartband, indipendentemente dal prezzo; c’è da dire, però, che funzioni di tracking automatico non sono la norma e pertanto valutiamo sempre in modo positivo quando presenti su prodotti estremamente economici.

Per una migliore visualizzazione della guida, abbiamo scelto di adottare una rappresentazione in ordine di prezzo crescente. Iniziamo con il modello più economico arrivando pian piano a quello più costoso; tutte, indipendentemente dal prezzo, vi permettono di tracciare la vostra attività fisica senza alcun tipo di problema.