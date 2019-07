Sconti Amazon Prime Day: tutte le migliori offerte di oggi

Sconti Amazon Prime Day: tutto quello che c’è da sapere

Come ogni anno, l’Amazon Prime Day imperversa nel mese di luglio. Durante quest’estate il colosso degli e-Commerce ripeterà il suo evento individuale che, grande novità di quest’anno, si estenderà per ben 48 ore. I giorni scelti sono infatti lunedì 15 e martedì 16 luglio, fin dalla mezzanotte (quindi la notte fra il 14 e il 15 luglio per intenderci). Lo svolgimento dell’evento vedrà arrivare una serie di offerte davvero molto interessanti su una vasta gamma di prodotti: saranno toccate infatti sia il settore della tecnologia che quello della fotografia, passando dai videogame e arrivando a quello della casa. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su cos’è e come funziona Amazon Prime Day.

Per partecipare alla campagna sconti è strettamente necessario disporre di un account Amazon Prime. Questo è il servizio premium Amazon che consente di avere accesso in anticipo agli sconti per tutto l’anno, spedizioni rapide, Prime Video e tanto, tanto altro: se vuoi approfondire ti invitiamo a dare un’occhiata al nostro focus dedicato a cos’è Amazon Prime. Qualora non lo aveste ancora attivato, sappiate che Amazon Prime Day per la prima volta è disponibile per un periodo di prova gratuito di 30 giorni: se volete attivarlo per sfruttare le incredibili offerte del Prime Day, allora potete farlo presso questa pagina. Proprio parlando di offerte e di abbonamento Prime, sappia che per l’occasione è disponibile una promo su Prime Music che consente di avere accesso a tutta la musica in streaming del mondo a ben 0,99€ per 4 mesi; se non avete ancora un servizio di streaming musicale, potrebbe essere l’occasione adatta.

Ma passiamo a vedere come funzioneranno gli Sconti Amazon Prime Day. Questi, come abbiamo detto, saranno davvero molto vasti e un po’ su tutte le categorie. Le tipologie di offerte saranno quelle classiche giornaliere, le Lampo e le nuove Offerte WOW. Quelle giornaliere solitamente hanno scorte piuttosto elevate, percentuale di sconto contenuta ma qualità di prodotto decisamente interessante. Le lampo sono invece da acciuffare il prima possibile, perché oltre ad avere scorte minime ed essere su prodotti molto vasti, hanno anche una durata di tempo limitata. La grande novità sono le offerte WOW, che saranno improvvise, con una percentuale di sconto molto elevata e con una durata non troppo minima: il collo di bottiglia saranno le scorte, perché ciò che andrà in offerta WOW andrà a ruba – è l’occasione ideale per anticiparsi qualche regalo per amici e parenti e risparmiare un bel gruzzolo, del resto. Se vuoi fruire tutte le offerte Prime Day 2019 ti invitiamo a visitare la seguente sezione Amazon. Se volete invece avere accesso solo alle offerte molto rilevanti, senza diminuzioni di prezzo minime, allora vi invitiamo a seguirci: abbiamo realizzato tante guide come questa proprio per selezionare solo i prodotti più interessanti e al prezzo più interessante: tantissime guide a disposizione direttamente all’interno della nostra pagina dedicata alle Offerte Amazon Prime Day.

In questa guida raccoglieremo (li trovate di seguito) tutte le offerte più interessanti e di tutte le categorie che seguiamo, ovvero Tecnologia, Fotografia, Videogiochi e Casa. Tenete a mente che gli sconti sono solo quelli più interessanti, senza rialzi e abbassamenti di prezzo furbetti e senza prodotti di qualità dubbia. Attenzione ai box che saranno presenti per ogni prodotto in offerta che vi segnaleremo: visto che le offerte sono anche molto tempestive, non è detto che riescano a mostrare il prezzo del prodotto aggiornato in tempo reale. Non temete però, visto che l’offerta sarà sempre ben descritta nel dettaglio nella nostra guida, e il prezzo effettivo sarà quello che troverete indicato su Amazon

N.B: qualora voleste approfittare degli sconti interessanti durante il Prime Day ma indirizzati alla vostra attività commerciale, tenete in considerazione che potete aprire in modo totalmente gratuito un account Amazon Business. Questo vi consentirà di avere la fatturazione elettronica automatica e dei report dettagliati con tutto ciò che acquisterete nel tempo, così da poter andare incontro ad eventuali bilanci e resoconti. Se siete interessati a questa bella novità per il settore delle piccole aziende, potete registrare un account Business gratuitamente qui.