Migliori ripetitori WiFi mesh: addio connessione debole

TP-Link Deco M4 – 370 m²

Se volete coprire un range più ampio e optare per una soluzione definitiva che possa aiutarvi anche in quegli ambienti più complicati come il giardino o garage, allora in questo caso fra i migliori ripetitori WiFi mesh non potete che scegliere il kit TP-Link Deco M4. Parliamo di un pacchetto che include non due, bensì tre beacon su cui fare affidamento, ed è per questo che sfruttandolo a dovere esso consente di ricoprire una area davvero ampia di circa 370 m².

Guardando al singolo ripetitore mesh abbiamo un prodotto esteticamente molto moderno, a forma cilindrica che occupa poco davvero poco spazio su piano. Al suo interno troviamo due porte Ethernet Gigabit, assolutamente adatte al collegamento come punto di accesso per tutti i dispositivi in rete che necessitano di stabilità e latenza minima. Le antenne sono anche in questo caso Wi-Fi ac e con una larghezza di banda da 1200 Mbps.

L’installazione avviene col classico iter: uno dei ripetitori va collegato al modem/router, sul quale vi suggeriamo di chiudere completamente l’interfaccia Wi-Fi. Gli altri due devono essere invece posizionati in modo più o meno equidistante all’interno dell’abitazione, sfruttando però in questo caso il vantaggio di poterne posizionare altri due e quindi poter raggiungere più area dal punto di origine. Sfruttando questo kit potrete collegare con tecnologia mesh fino a 100 dispositivi.

La configurazione si esegue dal proprio smartphone con l’app dedicata Deco e, colpo di scena, questo pacchetto TP-Link è anche compatibile direttamente con Amazon Alexa o IFTTT se volete sfruttare le automazioni o i comandi vocali nella vostra smart home. Senza ombra di dubbio il miglior sistema WiFi mesh al di sotto dei 150€ per coprire superfici davvero ampie.