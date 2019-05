Guida alla scelta: le migliori reflex sul mercato

Migliori reflex: quale comprare

Come detto in precedenza, ormai quella delle reflex non è l’unica categoria da considerare se si vuole acquistare una fotocamera di qualità. Infatti, il livello di mirrorless e compatte è cresciuto sostanzialmente in tutte le fasce di prezzo. Ma le fotocamere reflex, chiamate anche DSLR (Digital single-lens reflex) integrano tre caratteristiche esclusive che non possono essere ritrovate nelle altre famiglie di prodotti, il mirino ottico, l’ergonomia, ed una lunga durata della batteria. Partiamo dalla prima: nelle fotocamere reflex le immagini osservate nel mirino provengono direttamente dall’obiettivo attraverso un sistema di specchi, il pentaprisma (o pentaspecchio nelle fotocamere più economiche). Grazie a questo sistema è possibile visualizzare la esattamente la scena che viene inquadrata in maniera del tutto nitida, una particolarità apprezzata soprattutto dai fotografi più esperti. Proprio il pentaprisma è responsabile delle dimensioni maggiori delle reflex, che, se da un lato possono costituire un ingombro, dall’altro garantiscono un’ergonomia irraggiungibile da altri corpi macchina, ed una presa molto più sicura. Infine, la presenza di un corpo macchina più grande permette di integrare delle batterie capienti ed affidabili.

Le caratteristiche da tenere in considerazione nel momento di scegliere una fotocamera reflex possono essere diverse, e vanno dalla qualità costruttiva al tipo di sensore, dalla facilità d’uso del software alla possibilità di registrare video ad alta risoluzione. Alcune di queste variabili dipendono dal brand che le progetta, altre dalla fascia di prezzo in cui si trova il modello specifico.

Un importante aspetto da esaminare è il sensore, un chip fotosensibile che ha la stessa funzione ricoperta dalla pellicola nelle fotocamere analogiche. Siamo portati a credere (anche a causa delle scelte di marketing delle varie case produttrici) che i megapixel siano la caratteristica principale di un buon sensore, e quindi che una fotocamera con un numero di megapixel maggiore sia sostanzialmente preferibile ad una che conta meno pixel complessivi. Se questo è vero in alcuni casi, la correlazione non è assoluta. Il numero di megapixel è un’indicazione della risoluzione massima che il sensore è capace di catturare, ma non della qualità in senso stretto. Infatti, una foto più grande non sempre corrisponde a maggiori dettagli: dobbiamo invece valutare la tipologia e la qualità del sensore che viene montato. Nelle reflex è generalmente di due tipi, Full Frame, sensori che hanno le stesse dimensioni della classica pellicola fotografica 35 mm (ovvero 26 mm di altezza per 36 mm di larghezza), o ASP-C (Advanced Photo System type-C), con un fattore di crop (taglio) pari all’1,5x rispetto ai Full Frame (1,6x nel caso di sensori Canon). Costano meno e vengono inseriti generalmente in macchine fotografiche di fascia bassa o media, mentre i sensori FF sono montati nelle top di gamma delle varie case, e garantiscono maggiori dettagli, oltre ad una migliore resistenza al rumore dell’immagine quando si scatta con valori ISO più elevati.

Quella della sensibilità ISO è un’altro elemento di differenziazione importante. Infatti, in determinate condizioni di scarsa luminosità, per ottenere degli scatti utilizzabili avrete bisogno di alzare il livello degli ISO. In generale, il supporto a valori ISO più alti è una buona caratteristica in quanto permette alla fotocamera di “vedere” in situazioni sempre più estreme. Ma allo stesso tempo, scattando a livelli ISO alti, si genera una grana, un rumore dell’immagine che può rovinare la foto. Normalmente, sensori di dimensioni maggiori si comportano meglio con alti livelli di sensibilità ISO, ma i risultati variano da produttore a produttore.

Oltre al sensore, bisogna prendere in considerazione le prestazioni in termini di velocità di scatto. Infatti, chi ha bisogno di strumenti per la fotografia sportiva o naturalistica dovrà orientarsi su dispositivi che permettono delle alte raffiche di immagini, generalmente sopra i 10 fps, in modo da non perdere nessun movimento. Un altro elemento importante di differenziazione sono le prestazioni in ambito video. Ormai tutte le reflex offrono la possibilità di registrare filmati, ma solo alcuni modelli arrivano ad una risoluzione alta di 4K, necessaria per chi ha bisogno di file di buona qualità anche in ambito semi professionale.

Infine, gioca un ruolo importante nella scelta anche il sistema di messa a fuoco. Un autofocus performante permette alla macchina fotografica di individuare rapidamente ed in maniera precisa il soggetto inquadrato, e di mantenere la messa a fuoco su di esso durante tutto il tempo necessario durante la registrazione video. Gli AF possono essere di due tipi: a rilevamento di contrasto, o a rilevamento di fase. La seconda tipologia generalmente è più affidabile e precisa. Poi esistono anche delle tecnologie proprietarie sviluppate da alcuni produttori, come l’AF Dual Pixel di Canon. Inoltre, un sistema di messa a fuoco che supporta un maggior numero di punti AF è più performante.

In questa guida alle migliori reflex affronteremo i modelli che secondo i migliori modelli attualmente disponibili sul mercato. La divisione in fasce sarà strutturata in questo modo: fascia bassa, fascia media, fascia alta, e fascia pro. Nella fascia bassa troviamo le fotocamere adatte a chi si avvicina per la prima volta al mondo della fotografia, o vuole fare un’upgrade della propria compatta. Hanno dimensioni e peso contenuti, e quasi sempre vengono vendute in bundle con un obiettivo kit 18-55 mm. Le fotocamere di fascia media sono perfette sia per i fotografi con una certa esperienza che vogliono elevare il livello delle proprie foto, sia per i principianti che vogliono iniziare con uno strumento più performante, senza spendere un capitale. I modelli presenti nella fascia alta di questa guida sono fotocamere avanzate, sia dal punto di vista fotografico che video. Sono consigliate a chi non cambia macchina fotografica ogni uno/due anni, ma vuole crearsi un ecosistema di obiettivi ed accessori che gli permettano di sfruttare al meglio la propria macchina per un periodo più esteso. Infine, abbiamo la fascia Pro che raccoglie le ammiraglie delle varie case produttrici, quelle che integrano tutti gli ultimi ritrovati tecnologici sviluppati dalle aziende. Hanno dei prezzi proibitivi per i comuni appassionati, che non scendono mai sotto i 2.000 euro, ma sono le macchine scelte dai più alti professionisti del settore. Partiamo subito alla scoperta delle nostre scelte delle migliori reflex attualmente sul mercato.