Migliori offerte Black Friday è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca dei migliori sconti del Black Friday 2018 in Italia. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra le migliori offerte Black Friday sul mercato quelle più adatte alle tue specifiche esigenze.

In questo periodo dell’anno, infatti, ogni negozio online tende ad organizzare delle promozioni o sconti per festeggiare il Black Friday. Il risultato è una marea di offerte, troppo vasta, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che vuole si acquistare a prezzi vantaggiosi, ma solo i prodotti di cui ha realmente bisogno o solo quelli realmente offerti a prezzi vantaggiosi. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarti nella tua opera di selezione.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati in tempo reale al fine di offrirti una visione sempre aggiornata delle migliori offerte Black Friday 2018. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ti rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale al 26 novembre 2018.

Prossimo Black Friday 2018

Il Black Friday 2017 si è concluso con un record di vendite in Italia. Se siete già alla ricerca delle date del prossimo Black Friday 2018 dovete avere ancora un po’ di pazienza. Il Black Friday 2018 infatti si terrà nella settimana dal 19 al 26 novembre 2018. Nel frattempo, se siete alla ricerca di idee regalo Natale vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai migliori regali di Natale.

Migliori offerte Black Friday: cosa c’è da sapere prima di iniziare

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno le migliori offerte Black Friday dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità\prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina state per affrontare un acquisto.

Proviamo a rispondere a tutti i quesiti classici ora con una serie F.A.Q.

Cos’è il Black Friday?

“Semplicemente” la campagna di sconti più importante dell’anno. Per sapere di più vi invitiamo a leggere la pagina che risponde appunto alla domanda “che cos’è il Black Friday” in modo semplicissimo.

Quando è il Black Friday?

Come detto, il 23 novembre. Questo però sarà preceduto e seguito dai giorni di sconto per l’intera settimana che lo integra, quindi dal 19 al 25. Quando inizia il Black Friday quindi? Il 19 novembre, considerati gli sconti di apertura. Non è oltretutto da escludere dalla campagna il Cyber Monday, lunedì 26 novembre, ultima data di sconti pazzi. Per approfondire vi rimandiamo alla guida sul prossimo Black Friday.

Black Friday quanto dura

Tecnicamente solo un giorno, ma la campagna sconti ultimerà col Cyber Monday, quindi il 26 novembre. Per approfondire vi rimandiamo alla nostra guida su quanto dura il Black Friday.

Come funziona il Black Friday?

Per capire tutti i meccanismi alla base della campagna promozionale vi rimandiamo alla nostra guida su come funziona il Black Friday. Ma, volendo andare più nel dettaglio, come funziona il Black Friday su Amazon? Vi rispondiamo meglio nella guida “Black Friday Amazon come funziona“.

Scendendo un po’ nel particolare possiamo comunque dirvi che per usufruire al meglio degli sconti Amazon consigliamo vivamente di avere un account Amazon Prime (per chi non lo conoscesse consigliamo il nostro focus dedicato dove illustriamo cos’è Amazon Prime). Se non disponi di un account, niente paura. Puoi crearne uno gratuitamente, per 30 giorni, attraverso questo link. Le offerte presenti su Amazon sono di diverse tipologie e pertanto potrebbero essere disponibili solo a determinate date e orari. Per una panoramica completa ti rimandiamo al nostro articolo di approfondimento sul prossimo Black Friday.

Sebbene la nostra redazione sia a lavoro per selezionare i migliori sconti, potete comunque consultare l’intero catalogo delle offerte Amazon attraverso la pagina dedicata.

Migliori siti Black Friday

Offerte Amazon Black Friday, ma non solo. La nostra redazione esaminerà anche offerte proveniente da altri store. In questo caso, a seconda della specifica offerta, lo store potrebbe richiedere di effettuare l’acquisto a determinate condizioni/tempistiche o di inserire un coupon ad hoc per avere lo sconto. Per questo motivo, all’interno di ogni articolo, troverai indicate le condizioni e tutto quello che ti serve sapere prima di effettuare l’acquisto su un determinato eCommerce. Fra questi citiamo:

Le migliori offerte giorno per giorno

Giorno per giorno pubblicheremo un articolo di ricapitolo dedicato alle migliori offerte Black Friday in assoluto. Nell’articolo principale indicheremo, suddivise per tipologia di sconto, tutte le offerte migliori appartenenti a tutti gli hub di Ridble coinvolti, ovvero Tecnologia, Videogiochi e Fotografia.

Insomma, gli articoli ideali per chi ha più interessi e vuole seguire, giorno dopo giorno, tutte le novità del Black Friday 2018.

Cyber Monday 2018

Le migliori offerte Cyber Monday 2018 raccolte per voi all’interno di questa sezione che spazia tra i tre macro argomenti di Ridble: Tecnologia, Videogiochi e Fotografia. Gli ultimi sconti di una settimana piena di promozioni.

Black Friday sconti: categorie generali

Questa sezione è sempre rivolta un po’ a tutti i dispositivi elettronici, ma gli articoli che ne fanno parte riguardano un form factor o una categoria generica non legata ad un brand o ad un modello preciso.

Migliori offerte Black Friday: dispositivi

Questa sezione è pensata per raccogliere i singoli articoli dedicati ad uno specifico dispositivo appartenente al settore della tecnologia (per gli altri hub, scorri ancora più in basso!). All’interno gli sconti saranno aggiornati di giorno in giorno con le ultime offerte disponibili e in vigore, con la sola riserva di un eventuale esaurimento scorte per alcune offerte più ghiotte.

Migliori offerte Black Friday: i brand su cui puntare

Siete interessati prevalentemente agli sconti relativi ad un marchio nello specifico? Nessun problema: ecco le nostre guide dedicate alle principali aziende.

Black Friday offerte per videogiocatori

Questa raccolta è pensata esclusivamente per gli appassionati di videogiochi. Console o PC non fa differenza, all’interno di questi articoli troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Black Friday sconti per fotografi

Questa raccolta è pensata esclusivamente per gli appassionati di fotografia. Macchine fotografiche di ogni genere, non fa differenza, all’interno di questi articoli troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Accessori per ogni esigenza

Il mondo degli accessori è molto variegato. L’offerta è talmente ampia che non ce la siamo sentita di realizzare un solo unico articolo. In questa raccolta trovi dunque tanti approfondimenti su diverse tipologie di accessorio.

Consigli per gli acquisti

Se la tua sete di shopping non è dettata dalla ricerca di uno sconto irrinunciabile, ma da una specifica esigenza da soddisfare non temere. Durante tutto l’anno abbiamo realizzato centinaia di guide all’acquisto che possono tornarti utili anche in questo caso. Infatti, all’interno di ogni guida all’acquisto troverai i prodotti, in sconto, appartenenti a quella categoria. Potrai quindi decidere se acquistare un prodotto scontato, ove presente, o se lasciarti aiutare dai nostri specialist scegliendo uno dei migliori prodotti selezionati.