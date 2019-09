I migliori notebook professionali: guida all'acquisto

Notebook professionali: quale comprare

Sono molti i lavori per cui il computer è diventato indispensabile. E, anche se i computer fissi sono tuttora utilizzati (specialmente nelle pubbliche amministrazioni e in alcune aziende), sempre di più si tende a preferire notebook professionali per l’utilizzo lavorativo. Meno ingombranti, più pratici da trasportare (soprattutto per chi è spesso in trasferta), all’occorrenza possono essere collegati a mouse, tastiera e schermo esterni, magari attraverso l’utilizzo di una docking station. In questo modo anche i problemi relativi all’ergonomia di un portatile passano in secondo piano. Ma, proprio perché sono diverse le professioni e i professionisti che hanno bisogno di un notebook per il proprio lavoro, non è possibile individuare un unico modello di computer in grado di accontentare le esigenze di tutti.

Forse siete alla ricerca di un laptop senza pretese di performance fuori dall’ordinario, da utilizzare per la Suite Office, un CMS come Joomla o WordPress, email e navigazione web. O magari siete consulenti e avete bisogno di un PC scattante, la cui batteria riesca ad accompagnarvi durante una giornata lavorativa di 8-9 ore. Oppure ancora: il notebook che state cercando deve essere un vero e proprio desktop replacement, da utilizzare nella scrivania di uno studio di architettura o di design. In questo caso la priorità andrà ad una scheda tecnica in grado di confrontarsi senza difficoltà con programmi come Autocad o la suite per creativi di Adobe. All’interno di questa guida dedicata proprio ai migliori notebook professionali vi guideremo nella scelta del device più adatto alle vostre esigenze. Ma cosa hanno in comune tutti i computer che troverete nelle prossime righe?

Notebook per professionisti: criteri selettivi

Innanzitutto troverete notebook professionali appartenenti alle linee business dei vari brand, a cui da sempre il produttore riserva un servizio di assistenza migliore, proprio perché consapevole che il professionista non può permettersi lunghi tempi senza il PC. Tutti i laptop sono inoltre accomunati da un’ottima qualità costruttiva. Un occhio di riguardo è stato riservato anche alla qualità delle periferiche di input, in particolare le tastiere. Chi utilizza il computer per scrivere per molte ore troverà keyboard precise e piacevoli da usare. Infine, la selezione che abbiamo fatto include soltanto notebook con SSD (ed eventualmente un secondo disco meccanico per l’archiviazione dei dati): questo perché riteniamo che ormai, anche laddove non vengano richieste performance particolari, avere a disposizione una macchina reattiva, in grado di avviarsi in pochi secondi, rappresenti un vantaggio a cui è davvero difficile dire di no. Quello che non troverete invece, è una selezione di portatili dotati esclusivamente di sistema operativo con licenza professionale. Questo perché non sempre, anche in azienda, si ha effettivamente la necessità delle funzionalità aggiuntive offerte da Windows 10 Professional; considerare anche notebook con la versione Home permette di valutare un numero più ampio di modelli, a prezzi anche più convenienti.

Ma adesso, andiamo a scoprire insieme la nostra selezione di notebook professionali, ordinati dal più economico fino ad arrivare alle workstation più prestanti e costose.