Migliori notebook Nvidia RTX: la guida all'acquisto

Acer ConceptD 7

Nella fascia top dei migliori notebook Nvidia GeForce RTX non potevamo non inserire Acer ConceptD 7. La linea di workstation di Acer rappresenta un’ottima soluzione per sostituire in maniera totale un desktop, garantendo prestazioni altissime in ogni tipo di utilizzo. Anche in questo caso troviamo due varianti: se si cerca un modello per un utilizzo più versatile tra lavoro e gaming, meglio puntare al ConceptD 7 con RTX 2080 Super; per un utilizzo totalmente professionale, invece, è meglio spostarsi sulla variante con RTX Quadro 3000.

Questo modello rientra tra i migliori notebook Nvidia GeForce RTX anche per quanto riguarda il display, con una unità IPS da 15,6 pollici con risoluzione 4K di 3840 x 2160 pixel. Il processore è un Intel Core i7-10750H, mentre la RAM è da 32 GB di tipo DDR4. Per quanto riguarda lo storage, Acer ConceptD 7 integra un SSD NVMe da 1 TB con altissime velocità di trasferimento capaci di garantire caricamenti rapidissimi in ogni tipo di contesto.

La tastiera offre una retroilluminazione gialla, che riesce a creare un bel contrasto con la colorazione bianco perla del notebook. Dal punto di vista delle porte installate, infine, sono presenti tre porte USB 3.1 di tipo A, una porta Type-C con certificazione Thunderbolt per l’alimentazione, una porta Ethernet ed un ingresso HDMI 2.0. Il jack audio da 3,5 mm viene sdoppiato, dando la possibilità di collegare in maniera indipendente cuffie e microfono. Sicuramente tra i migliori notebook Nvidia RTX per prestazioni.