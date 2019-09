Notebook leggeri: tutti i modelli dalla portabilità estrema

Migliori notebook leggeri: quale comprare

Il peso di un notebook è una delle caratteristiche principali per un computer portatile. Non è facile però trovare un prodotto che sia al contempo leggero ed efficiente. Spesso, in particolare se si parla di device di fascia medio-bassa, si tende a privilegiare le caratteristiche hardware, anche a scapito di leggerezza e portabilità.

In questa guida abbiamo voluto raccogliere una selezione dei migliori notebook leggeri attualmente presenti sul mercato, con un occhio di riguardo per ogni tipologia di utenza che potrebbe interessarsi a questi prodotti. Che siate studenti, lavoratori o un semplici appassionati del settore, troverete di certo ciò che più fa al caso vostro. Un notebook leggero può essere infatti utilizzato per molteplici attività; proprio per questo di seguito troverete una vasta e attenta selezione di prodotti compatti ma altrettanto diversi fra loro. Ci sarà spazio, ad esempio, per notebook economici leggerissimi ma non troppo prestanti, non mancheranno soluzioni alternative o addirittura notebook convertibili, per unire i vantaggi della portabilità a quelli di utilizzare un display touchscreen.

Nel selezionare i migliori notebook leggeri abbiamo tenuto conto di alcune variabili di base. Quella fondamentale è stata ovviamente il peso: ogni notebook che troverete qui sotto avrà un peso effettivo minore di 1,5 Kg. Abbiamo poi preso in considerazione solo i prodotti più recenti sbarcati sul mercato, equipaggiati con hardware di ultima generazione. Abbiamo poi cercato di offrirvi i portatili con una buona autonomia. Ovviamente senza trascurare il rapporto qualità/prezzo: ci siamo infatti affidati ai migliori e-commerce operanti in Italia per garantirvi i migliori prezzi di questi notebook leggeri.

Le nostre premesse finiscono qui: procediamo ora con la nostra selezione dei migliori notebook leggeri, ordinati con una disposizione a prezzo crescente per andare incontro a tutti i budget.