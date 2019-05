Guida all’acquisto: i migliori notebook economici

Migliori notebook economici: quale comprare

Prima di addentrarci nelle poche validissime proposte disponibili sul web per chi non vuole spendere un patrimonio per un notebook in grado di essere portato sempre con sé e usato da familiari, amici e quant’altro, facciamo una panoramica dell’intero mercato dei portatili per capire se ciò che trovate di seguito può fare al caso vostro.

Iniziamo dicendo che i sistemi operativi associati ai computer portatili economici sono, per forza di cose, prettamente Windows e Chrome OS. MacOS, sistema di Apple, non rientra senza ombra di dubbio fra i software acquistabili in accoppiata ai notebook economici. Windows 10 è invece il sistema operativo da scegliere per chi vuole qualcosa di molto familiare, non troppo pesante, in grado di eseguire tutti i programmi a cui siamo solitamente avvezzi. Acquistare un buon laptop Windows oggi consente di navigare sul web, eseguire due o tre programmi anche dall’entità non troppo leggera, ma di certo non giocare a livello professionale o fare editing – per questo sono necessari prodotti sicuramente più costosi.

Se invece volete sperimentare e puntare sulla fluidità, soprattutto in navigazione, allora Chrome OS è quello che fa al caso vostro. Sì, non molti di voi lo conosceranno, ma si tratta di un prodotto validissimo sviluppato da Google per i MiniPC e i laptop economici. Questo viene distribuito gratuitamente tramite accordi con i produttori, consentendo, rispetto ai prodotti Windows, di proporre alle stesse cifre degli elaboratori più prestanti, con specifiche tecniche migliori e rapidità massima rispetto ai Windows. Tenete presente però che la maggior parte dei software non è installabile, poiché Chrome OS esegue principalmente ciò che possiamo trovare sul Chrome Web Store – ovvero ciò che installiamo già attualmente su ogni browser Chrome.

Se siete alla ricerca di un notebook “muletto”, un computer secondario, un computer da ufficio per lo svolgimento delle operazioni più semplice come l’utilizzo della suite Microsoft Office, di navigare sul web e svolgere operazioni di routine, allora un laptop economico è quello che vi serve. Proseguite quindi la lettura. Se invece avete bisogno di una tastiera fisica ma di un dispositivo molto compatto e leggero, e magari anche dalle prestazioni elevate, allora forse è meglio ripiegare su un tablet ibrido.

Selezionare i migliori notebook economici non è stato per niente un gioco da ragazzi. All’interno della nostra guida troviamo infatti solo prodotti con un rapporto qualità/prezzo estremamente elevato, in grado di assicurarsi ottime soluzioni anche a prezzi modici. Abbiamo voluto darci un limite massimo di 450€ (salvo eccezioni con differenza minima), cifra che riteniamo al limite per un portatile economico. Al di sopra troveremo invece prodotti per l’utilizzo lavorativo o didattico, oltre che multimediale, professionale ed estremo. Potete avere un assaggio della nostra guida tramite il pratico video che trovate di seguito.

Ogni prodotto che trovate in questa selezione punta su convenienza, specifiche tecniche interessanti, buone prestazioni e qualità costruttive interessanti.