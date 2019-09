Notebook 4K: la nostra guida ai migliori

Miglior Notebook 4K: quale comprare

Ad oggi conviene acquistare un notebook 4K? E se sì, perché? Domande più che lecite, alle quali cercheremo di fornire una risposta.

Risoluzione 4K: di cosa si tratta

Innanzitutto: cos’è la risoluzione 4K? Essa rappresenta l’ultimo step dell’alta definizione attualmente disponibile sul mercato; è conosciuta altrimenti come Ultra HD (UHD) e prende il proprio nome dal numero di pixel orizzontali necessari a raggiungere tale definizione: 4000, appunto. In base al formato di display utilizzato, poi, questo numero viene aumentato o ridotto, raggiungendo un minimo di 3840 pixel in 16:9 ed un massimo di 4096 pixel nei formati più ampi. Per un maggiore approfondimento vi lasciamo al nostro articolo dedicato alla risoluzione 4K.

Come scegliere un notebook 4K

Tornando alla scelta di un notebook 4K, iniziamo subito con il lato negativo della faccenda: se desiderate acquistare un notebook 4K per la sua semplice natura portatile, come se si trattasse di un comune notebook, vi consigliamo di valutare altre opzioni. Un notebook 4K, proprio a causa dell’alta definizione del proprio display, risulta essere molto dispendioso in termini energetici, fattore che si traduce in un’autonomia non molto durevole. Certo, esistono delle eccezioni, e sono proprio queste che abbiamo voluto inserire nella nostra selezione, in modo tale da garantirvi prodotti ad alta definizione, ma anche buoni per quanto riguarda la mobilità. Scordatevi però autonomie superiori alle 6 ore.

Un notebook 4K ha ovviamente anche dei lati positivi, soprattutto per quegli utenti che amano la multimedialità e desiderano avere sempre a portata di mano un notebook in grado di replicare – seppure in scala ridotta – l’alta definizione di quei mastodontici televisori che ultimamente affollano il mercato. Un notebook 4K permette di godere appieno di tutti quei contenuti multimediali come film o serie TV, riproducendoli ad una definizione come mai l’avete vista prima d’ora.

Un’altra delle più recenti destinazioni d’utilizzo per i notebook 4K è quella del gaming: i notebook da gaming sono arrivati a coprire anche queste risoluzioni, e ovviamente si parla di dispositivi di fascia molto alta. Per “reggere” infatti tale risoluzione durante le sessioni videoludiche questi portatili hanno bisogno di hardware molto avanzato, soprattutto per quanto riguarda la scheda grafica. Nella nostra selezione troverete dunque anche un paio di modelli da gaming: se non siete soliti badare a spese, allora potreste farci un pensierino.

Nel selezionare i prodotti che vedrete qui sotto abbiamo optato solo ed esclusivamente per modelli recenti, dotati delle più fresche soluzioni hardware sulla piazza, come ad esempio le CPU Intel Core Kaby Lake. Grande attenzione è stata data al rapporto qualità/prezzo dei prodotti in elenco: abbiamo infatti selezionato per voi solo le migliori occasioni del Web, affidandoci ai principali e-commerce della rete. Procediamo dunque con i modelli.