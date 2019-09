Notebook 300 Euro: come e quali scegliere

Migliori notebook 300 euro: quale comprare

La fascia dei notebook 300 euro, ad oggi, è una tra quelle dove è possibile trovare alcune delle migliori offerte in ottica di rapporto qualità/prezzo. Seppure ci troviamo comunque in una categoria entry-level, i prodotti che la compongono sono in grado di offrire all’utente finale senza troppe pretese diverse possibilità.

Non aspettatevi però miracoli dal punto di vista della scheda tecnica: trattandosi di portatili appartenenti perlopiù alla fascia bassa del mercato, questi non offrono prestazioni elevatissime, ma comunque riescono a cavarsela nel loro piccolo. In questa guida il nostro lavoro selettivo è stato minuzioso: non troverete molti prodotti, ma solo quelli che vale la pena acquistare per il prezzo che mettono a disposizione. Tale prezzo è fissato sui 300 euro, e non supera mai il limite dei 400 euro. Qualora troviate un portatile più caro e che supera tale soglia, inevitabile visto che i prezzi online variano giornalmente, allora aspettate oppure date un’occhiata agli altri prodotti che vi suggeriamo.

Se tra le vostre necessità non ci sono quelle di utilizzare il notebook per software “pesanti”, come quelli di editing, rendering, oppure per videogiocare, allora un notebook 300 euro può fare davvero al caso vostro. Tra le soluzioni elencate qui sotto troverete senza dubbio il prodotto che fa per voi: entriamo dunque nel vivo e andiamo ad analizzare i migliori notebook 300 euro, prodotto per prodotto. Questi sono riportati di seguito in ordine crescente di prezzo.