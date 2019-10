Notebook 2000 Euro: come e quale scegliere

Microsoft Surface Book 2

Iniziamo la nostra guida all’acquisto dei notebook 2000 euro con un prodotto abbastanza noto, ovvero Microsoft Surface Book 2. Macchina nata direttamente all’interno di casa Microsoft, questa è praticamente un notebook unico nel suo genere: alla vista sembra un convertibile, ma in realtà può essere completamente diviso in due sezioni, tastiera e display, per essere utilizzato anche come semplice tablet. Nonostante ciò, non è un tablet ibrido con hardware da tablet ibrido, appunto; i componenti interni sono quelli di un Ultrabook a tutti gli effetti.

Iniziamo dal display, splendido in tutta la sua essenza. Questo è da 13.5″ e dispone della tecnologia proprietaria PixelSense con una risoluzione decisamente molto elevata pari a 3000 x 2000 pixel. All’interno dello chassis in ottimo alluminio troviamo un processore quad-core Intel Core i7-8650U Kaby Lake R, con frequenza che arriva fino a 4.20 GHz in modalità Turbo. Ad affiancarlo abbiamo 8 GB di RAM e 256 GB di SSD NVMe, almeno se vogliamo restare sulla soglia dei notebook 2000 euro; spendendo qualcosa in più si possono portare a casa anche 16 GB di RAM e storage fino ad 1 TB.

Non manca, in questa configurazione, anche una scheda video Nvidia GeForce GTX 1050 da 2 GB. Nella dotazione di porte troviamo due USB 3.1 full size, una USB 3.1 Type-C con Thunderbolt 3, jack audio, lettore di schede SD e porte Surface Connect. Ad alimentare il tutto troviamo un modulo batteria con capacità da 69 Wh, fino a 13 ore di utilizzo in modalità solo tablet. L’OS, manco a dirlo, è Windows 10 Pro. Siete di fronte al miglior notebook 2000 euro per la creatività.