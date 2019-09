Notebook 200 Euro: come e quale scegliere

Notebook 200 euro: quale comprare

I modelli di notebook acquistabili oggi a circa 200€ non sono tantissimi. Parliamo ovviamente di dispositivi entry level, da scegliere consapevoli di andare incontro a delle inevitabili limitazioni. Difficile infatti andare oltre al classico utilizzo fatto di navigazione sul web, streaming video leggero, appunti su Office e consultazione di mail. Se ne siete consapevoli e volete acquistare magari una macchina secondaria da portare in giro, proseguite la lettura; in caso contrario, vi rimandiamo alla nostra sezione dedicata al Miglior Notebook.

In questa guida dedicata ai notebook 200 euro troverete la nostra selezione di prodotti che si aggirano intorno a questa cifra finale. All’interno di questa fascia di prezzo i processori più comuni sono Intel Celeron o Pentium, i quali offrono delle buone performance nell’uso base e garantiscono bassi consumi energetici. Può capitare di imbattersi in qualche modello FreeDOS, su cui sarà necessario installare un sistema operativo. Valutate voi stessi se il gioco vale la candela, oppure se conviene spendere qualche euro in più per la versione con sistema operativo preinstallato.

In questa fascia di prezzo, anche più che in molte altre, il rapporto qualità/prezzo elevato è una priorità: abbiamo selezionato tra i vari modelli di notebook da 200 euro solo quelli che si sono saputi distinguere dai concorrenti per prestazioni, qualità costruttiva, durata della batteria e portabilità. Scopriamo insieme le nostre proposte di notebook 200 euro, senza discostarci troppo verso la soglia dei 300€. I prodotti sono come al solito ordinati in ordine di prezzo crescente.