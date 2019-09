Notebook 1500 Euro: come e quale scegliere

Migliori Notebook 1500 euro: quale comprare

Se avete scelto fascia di prezzo dei notebook 1500 euro avrete accesso a gran parte della fascia premium dei principali produttori. Nonostante si parli sempre di prodotti di alto livello, questi computer possono presentare delle caratteristiche che li rendono molto diversi l’uno dall’altro: ci sono ad esempio le dimensioni, ma anche l’hardware interno fa la sua parte. La prima cosa da stabilire è dunque: cosa dovrete fare con il vostro notebook 1500 euro?

Ultrabook: quale PC portatile comprare?

Se il PC non vi serve per giocare o per utilizzare software professionali particolarmente esigenti in termini di risorse, potreste valutare un Ultrabook. Sono device sottili, leggeri e silenziosi, caratterizzati da un’elevata autonomia e una certa ricercatezza nel design. Sono facili da mettere in borsa ed hanno una ottima autonomia. I componenti hardware di questa classe di notebook 1500 euro rimangono comunque all’altezza di tutti i task più comuni: stiamo parlando di processori di buon livello, come Intel Core i5 o i7. L’abituale presenza di SSD garantisce tempi di avvio rapidi e un’ottima reattività del sistema.

Notebook 1500 euro da gaming

Tutto cambia se state cercando un notebook 1500 euro per il gaming: in questo caso dimentichiamoci dei case sottili ed eleganti degli Ultrabook, e lasciamo spazio a grossi chassis dalle linee aggressive. Al loro interno trovano spazio i componenti ad alte prestazioni che permettono di giocare al massimo delle potenzialità: processori di ultima generazione della serie H, grandi quantitativi di RAM, ma soprattutto schede grafiche di fascia alta. Questo tipo di notebook è fatto per vivere attaccato sempre all’alimentazione.

Portatili per lavoro

Infine, all’interno di questa guida ai migliori notebook 1500 euro tratteremo un’ultima categoria: quella dei portatili ad uso professionale. Al suo interno rientrano modelli con specifiche diverse, a seconda dell’uso per cui sono pensati.

Tutti i notebook 1500 euro che troverete sono però accomunati da un’ottima qualità costruttiva e affidabilità: se lavorate con il PC e non potete permettervi che vi lasci “a piedi”, scegliete uno di questi portatili di fascia superiore.