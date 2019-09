Notebook 13 pollici: come e quale scegliere

Chuwi AeroBook

Iniziamo la nostra guida ai migliori notebook 13 pollici con un prodotto sicuramente molto particolare. Si tratta di Chuwi AeroBook, un portatile 13 pollici che punta tutto su una combinazione hardware unica nel suo genere, garantendo in output un dispositivo sì compatto e leggero, ma anche molto economico. All’interno del corpo che è realizzato in metallo vero e proprio troviamo incastonato un display IPS da 13.3″ con risoluzione Full HD, cosa decisamente poco scontata visto il prezzo. Questo è ottimo per la fruizione di tutti i vari contenuti: se state cercando un buon portatile 13 pollici anche per lo streaming in mobilità, l’avete trovato.

Al suo interno troviamo una scelta hardware particolare. Il processore è infatti non di ultimissima generazione, anzi: si tratta dell’Intel Core M3 6Y30 (dual-core, 2.20 GHz in Turbo), optato da Chuwi per offrire buone performance preservando l’autonomia del dispositivo. Ad esso troviamo associati ben 8 GB di RAM e 256 GB di storage via SSD, ottimi sia per eseguire rapidamente Windows 10 Home e i software, sia per l’archiviazione.

Nella dotazione di porte troviamo non pochi elementi: presenti infatti ingresso micro SD, jack audio classico, HDMI, due USB 3.0 full size, una USB 3.1 Type-C per l’output video e alimentazione DC (purtroppo nessuna alternativa Type-C). La batteria integrata è da 38 Wh, ed offre con questo processore una autonomia di circa 10 ore di utilizzo medio. Insomma, il notebook 13 pollici economico per antonomasia, dotato di un design senza ombra di dubbio fuori da ogni canone per la classe di prezzo. Se vi serve per fare qualche ricerca sul web e poco altro, è perfetto.