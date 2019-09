Notebook 10 pollici: piccoli e portatili, ecco a voi i migliori della categoria

Notebook 10 pollici: quale comprare

I notebook da 10 pollici sono indubbiamente una delle categorie più di nicchia, soprattutto in Italia, ma rimangono ancora molto concreti e portabili. Il taglio da 10 pollici permette di costruire device leggerissimi, assolutamente non ingombranti e trasportabili con sé anche in uno zaino, o in una borsa.

Anche la relativa scheda tecnica non è affatto da sottovalutare. Un notebook 10 pollici, seppure si tratti di un formato poco utilizzato in Italia, si configura come un ottimo strumento, spesso dotato di tutto ciò che serve per venirci incontro nelle più disparate attività che andiamo via via a svolgere durante la giornata.

Esistono modelli “base”, dotati di un comparto tecnico sufficiente e comunque completi di memoria flash eMMC in modo tale da offrire tempi di caricamento sempre e comunque rapidi. Troveremo in modo particolare soluzioni ibride, dotate di un pannello superiore “rimovibile” dalla dock con tastiera. Tenete presente che, qualora in questa guida non doveste trovare il vostro modello ideale, potete considerare l’idea di un tablet 10 pollici con annessa dock-tastiera.

Nello scegliere i migliori notebook 10 pollici abbiamo selezionato per voi solo gli ultimi prodotti arrivati sul mercato, in modo tale da garantirvi prestazioni sempre in linea con le attuali tendenze di ora. In questo senso abbiamo preferito prodotti dotati di hardware targato Intel, più affidabile sia dal punto di vista prestazionale, sia per quanto riguarda i consumi energetici. Giusto specificare però che su questo fronte, i produttori stanno tirando molto il freno sulla categoria dei portatili 10 pollici.

Nella nostra scelta ha poi influito molto il rapporto qualità/prezzo: abbiamo infatti cercato di garantirvi il meglio della categoria ai prezzi più bassi, affidandoci ai principali e-commerce del Web. Pronti per iniziare? Ecco a voi i migliori notebook 10 pollici.