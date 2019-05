Mouse gaming wireless: come e quale scegliere

Mouse gaming wireless: quale comprare

Vi abbiamo già spiegato in dettaglio quali sono i punti principali da individuare in un buon mouse nella nostra guida ai mouse gaming, però visto che gran parte di queste caratteristiche riguardano anche i mouse gaming wireless ricapitoliamo brevemente.

Gli aspetti legati all’ergonomia

Il comfort e la funzionalità sono i punti essenziali che ogni mouse deve rispettare per essere ritenuto degno della vostra attenzione. L’ergonomia è un aspetto essenziale, visto che andremo ad impugnare la periferica il 100% del tempo che siamo davanti al PC, ed è determinata dalla forma del mouse. Tralasciando il fatto che alcuni mouse permettono addirittura di customizzare l’impugnatura, esistono due principali tipologie di design: uno “a palmo disteso” ed uno “ad artiglio“.

Non esistono effettivi pregi o difetti di un’impugnatura rispetto all’altra, quindi dovrete valutare a seconda della vostra preferenza se preferite un mouse da usare a palmo disteso oppure uno con le dita arcuate. Un mouse ambidestro, inoltre, è particolarmente apprezzabile dato che più del 10% delle persone al mondo sono mancine e quindi con queste tipologie di prodotti non devono impazzire cercando le poche soluzioni mancine da gaming presenti sul mercato.

Il sensore ottico

Un altro aspetto importante da valutare è la bontà del sensore ottico, che viene determinato da molti aspetti ma principalmente è legato al DPI (Dots Per Inch, ovvero punti per pollice). Con l’aumentare del settaggio DPI diminuisce lo spostamento richiesto per muovere il mouse sullo schermo, però non è tanto il valore massimo di DPI ad essere importante quanto la possibilità di scegliere manualmente che valore di DPI impiegare. Ormai tutti i mouse consentono di impostare il DPI, però solo i migliori mouse da gaming lasciano scegliere al giocatore tramite software esattamente che DPI assegnare al proprio mouse.

Peculiarità del mouse non cablato

Per un mouse gaming wireless bisogna considerare un ulteriore fattore, ovvero la durata della batteria. La maggioranza di queste periferiche (soprattutto quelle di fascia più alta) ha una batteria integrata ed offre quindi l’opzione di collegare via cavo il mouse al PC, però la durata della batteria è comunque importantissima. Lasciando sempre collegato il mouse, infatti, nega in toto la necessità di una periferica senza fili, quindi sapere per quanto tempo possiamo giocare senza dover scomodarci a ricaricarlo è a dir poco essenziale.

Tenete a mente, infine, che un mouse gaming wireless per definizione avrà un prezzo superiore all’equivalente cablato, quindi se cercate periferiche rispettabili ed atte al gaming evitate soluzioni low-cost. Nel caso vogliate spendere meno di 50€ vi suggeriamo piuttosto di dare un’occhiata ad un mouse gaming economico, che non sarà senza fili ma offre sicuramente un miglior rapporto qualità/prezzo.