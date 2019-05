Migliori monitor gaming: le soluzioni più valide sul mercato

Migliori monitor gaming: quale comprare

Partiamo con un paio di considerazioni necessarie per capire sin da subito un paio di criteri imprescindibili per distinguere un generico schermo per il proprio PC dai migliori monitor gaming. Lo schermo può avere forme, formati e dimensioni diverse, così da soddisfare le proprie preferenze, ma se c’è un aspetto su cui non si può transigere è che un monitor pensato per il gaming non è mai inferiore ai 21″ se in formato 16:9 (24″ se ultra-wide). Di conseguenza, evitate a prescindere ogni soluzione che non rispetti questa formula, altrimenti vi trovereste con un display minuscolo che stressa gli occhi.

Taglio e risoluzione

Detto questo, quindi, passiamo a delineare come scegliere il giusto taglio per il proprio schermo da gaming. Generalmente parlando, un pannello 1920 x 1080 non dovrebbe essere mai più grande di 27″, mentre quando si tratta di risoluzioni alte come 3840 x 2560 un limite massimo è difficile da identificare. Se dovessimo riassumere brevemente, quindi, potremmo dire che una soluzione 2560 x 1440 non dovrebbe essere mai più grande di 32″ ed una 3840 x 2560, invece, non ha limiti massimi.

È importante spiegare però un paio di cose nello specifico per quanto riguarda il 3840 x 2560. Anzitutto bisogna assicurarsi di avere una combo scheda video gaming/processore gaming di fascia alta per usare veramente il 4K a livello pratico , onde evitare l’acquisto di uno dei migliori monitor gaming disponibili per poi non poterlo sfruttare. Infine, bisogna anche dire che una soluzione 4K è interamente improntata a mantenere un livello di dettaglio elevato anche su schermi dalla diagonale più importante, quindi comprare un monitor con risoluzione 3840 x 2560 inferiore ai 27″/32″ non ha senso.

La fluidità dello schermo

Passando ora ad un argomento che sta ancor più a cuore della risoluzione per la quasi totalità dei giocatori su PC, ovvero la fluidità dei giochi. La reattività superiore, infatti, è una delle principali caratteristiche che rende il PC così apprezzato come piattaforma videoludica, e dato che la potenza di calcolo non è nulla senza un monitor per manifestare i frame pare scontato che i migliori monitor gaming debbano offrire buoni risultati su questo fronte.

I due aspetti da considerare sono il tempo di risposta dello schermo ed i cosiddetto “refresh rate“, ovvero la quantità di frame che uno schermo è fisicamente in grado di mostrare ogni secondo. Quest’ultima è una delle qualità più importanti da considerare, se non addirittura la più importante. Più alto è il refresh rate, migliore sarà il framerate rappresentabile, con l’unica controindicazione che per raggiungere livelli superiori al canonico 60 Hz un PC di fascia medio/bassa o bassa necessiterà di un upgrade.

Il tempo di risposta altro non è se non la quantità di tempo richiesta in millisecondi da ogni singolo pixel per passare da un colore all’altro. Questo valore solitamente oscilla tra 1 ms e 5 ms a seconda della tipologia di pannello impiegato. Gli schermi IPS (In-Plane Switching) offrono neri profondi ed in generale una resa cromatica fantastica però sacrificano il tempo di risposta, che raramente si assesta a meno di 5 ms; di per sé per il giocatore non competitivo questo effetto non è affatto notabile, ma nei giochi online competitivi 5 ms non sono affatto ottimali. I pannelli TN (Twisted Nematic) risultano invece opposti, offrendo una resa cromatica più “sbiadita” e neri meno profondi, però ben 1 ms di tempo di risposta. Gli schermi VA (Vertical Alignment), invece, offrono un risultato ibrido fra i due già citati.

Funzioni aggiuntive

Infine, i migliori monitor gaming oriented vantano anche una o più funzionalità aggiuntive per potenziare l’offerta videoludica dei giocatori. Alcune di queste sono piuttosto basilari, come l’inclusione di un’interfaccia che offre i framerate in tempo reale e simili, mentre altre feature possono risultare anche concretamente utili a livello di resa dell’immagine. Fra le principali tecnologie le più interessanti sono probabilmente la retroilluminazione dinamica, che aiuterà il giocatore a vedere meglio dettagli al buio, per poi passare ad elementi che aiutano a migliorare il framerate, come il FreeSync e l’Nvidia G-Sync.

Queste ultime due (in particolare il G-Sync, vista la sua efficacia ben più tangibile) trasferiranno allo schermo il controllo della sincronizzazione verticale, liberando potenza di calcolo alla nostra GPU e quindi indirettamente alzando il framerate. Nessuna di queste opzioni è chiaramente “necessaria”, ma se siete alla ricerca di qualcosa con una marcia in più non faticherete a trovare il miglior monitor gaming per soddisfare i vostri bisogni.