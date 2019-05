Monitor 4K gaming: come e quale scegliere

Monitor 4K gaming: quale comprare

Ancor prima di iniziare a ponderare se acquistare o meno un monitor 4K gaming oriented bisogna assolutamente porsi due domande. La prima, che è tanto ovvia quanto essenziale, è se si ha a disposizione un PC da gaming sufficientemente potente per sfruttare il pannello in questione. La seconda, che per forza di cose ha un taglio soggettivo e non oggettivo, è chiedersi cosa si preferisce avere tra maggiore framerate o migliore qualità/fedeltà dell’immagine.

I requisiti per poter sfruttare davvero il 4K

Rispondere alla prima domanda è decisamente semplice: l’acquisto di un monitor 4K è decisamente sconsigliato se non si ha a propria disposizione una GPU equivalente o superiore ad una GTX 1080 o meglio ancora una GTX 1080 Ti. La quantità di VRAM richiesta per far viaggiare un titolo AAA a 3840 x 2160 pixel è a dir poco esorbitante.

Persino una GTX 1080, una delle migliori schede video gaming disponibili, spesso e volentieri faticherà a raggiungere e mantenere 60 fps stabili in molti giochi. Di conseguenza, a meno che non abbiate una potentissima GPU e siate disposti in molti casi a rinunciare ai settaggi Ultra, un monitor 4K potrebbe essere più uno spreco che una risorsa.

Quando conviene optare per il 4K

Se il denaro nel vostro caso non è un limite e siete dotati di un PC di fascia “Master Race” effettivamente potreste considerare l’acquisto di un monitor 4K. Detto questo, però, bisogna prima porsi un quesito. Quali sono i titoli che andrete a giocare principalmente con il vostro bellissimo monitor 4K gaming? Se la risposta è “giochi online” allora vi suggerisco caldamente di evitare un monitor 4K ed andare verso un pannello 144 Hz. La qualità dell’immagine e soprattutto dei colori sarà praticamente sempre inferiore rispetto a quella offerta dai dispositivi presenti in questo articolo, però l’importanza del framerate è totalmente imprescindibile nel gaming competitivo/online, perciò è un “sacrificio” inevitabile. Esistono prodotti in grado di coprire entrambi i requisiti, però il quantitativo di denaro necessario per far viaggiare i giochi con quei settaggi è folle. Non possiamo proporvi in tutta sincerità queste soluzioni come se fossero effettivamente necessarie per videogiocare.

Le caratteristiche da valutare per capire la bontà del display

Ora che abbiamo stabilito che i monitor 4K sono prodotti ottimi ma mirati ad un pubblico decisamente particolare e ristretto, andiamo a vedere quali sono i punti essenziali da tenere a mente nella valutazione dei prodotti. Il primo è la dimensione del pannello. Sconsigliamo di comprare un monitor 4K gaming inferiore ai 24″. Allo stesso tempo, però, sono in commercio numerosi schermi che raggiungono dimensioni astronomiche (almeno per il mondo del PC gaming) come 40″ o ancor di più. Anche questi prodotti li riteniamo sconsigliabili; essendo così grandi sono davvero limitanti a livello logistico ed i prezzi sono davvero notevoli. Cercate di limitarvi a monitor inferiori ai 40″.

L’unico altro elemento veramente importante da tenere in considerazione è la tecnologia impiegata dallo schermo per mostrare l’immagine. Un pannello TN tradizionalmente ha un veloce tempo di risposta (solitamente di 1 ms) ma degli angoli di visuale non proprio magnifici. Gli schermi IPS, invece, hanno tempi di risposta maggiori (3-5 ms) ma colori ed angoli di visuale più notevoli.