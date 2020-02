Mirrorless Nikon: ecco la gamma del produttore

Mirrorless Nikon quale comprare

Quando si tratta di scegliere una mirrorless Nikon, bisogna considerare prima di tutto il fatto che Nikon ha avuto un percorso molto particolare con la propria gamma di mirrorless. Possiamo dire che l’azienda ha avuto un percorso travagliato con questa tipologia di fotocamere. Forte della sua presenza del mondo delle reflex, la casa giapponese ha inizialmente visto il mercato delle mirrorless come un mondo poco coerente con il proprio brand, ancora molto legato alla presenza delle fotocamere con specchio.

L’azienda ha comunque deciso di inserirsi sul mercato con una gamma molto particolare, totalmente unica, che però non ha avuto il successo sperato e non ha trovato un pubblico di riferimento. Dopo aver abbandonato temporaneamente il settore nel 2018, Nikon è tornata alla carica con ottimi modelli mirrorless. Vediamo la storia di questi modelli.

La serie Nikon 1

La serie dedicata che nel 2018 è stata dichiarata fuori produzione prende il nome di Nikon 1. Questa serie non è stata particolarmente fortunata forse perché si tratta di prodotti che non sono realmente convincenti, con alcune caratteristiche abbastanza simili tra loro. Tutti i modelli montano un sensore CMOS CX di Nikon, molto più piccolo rispetto ai classici formati APS-C e decisamente inferiore ai Full Frame. Questo sensore, ideato proprio dall’azienda giapponese, è anche più limitato, seppur di poco, dei sensori quattro terzi e micro 4/3. Le sue dimensioni da 13,2×8,8 mm, permettono in ogni caso di catturare immagini di ottima qualità, essendo comunque molto più grandi della stragrande maggioranza di quelli usati nelle compatte di fascia alta. Se avete già una reflex, sapete benissimo che le fotocamere APS-C di Nikon hanno un fattore di crop pari a 1,5x; con il sensore CX questo fattore sale, arrivando a 2,7x, proprio a causa delle dimensioni inferiori. Il nuovo sensore CX è stato inventato proprio per le versioni mirrorless Nikon serie 1 in quanto rivolgendosi ai possessori di reflex, si è creato il bisogno di produrre un formato che fosse abbastanza grande, come ad esempio un micro 4/3, ma che avesse lo stesso aspect ratio dei formati APS-C e Full Frame, ovvero un 3/2 (1.5).

Queste fotocamere quindi integravano un sensore unico, che rendeva effettivamente i modelli ultra leggeri e compatti, si tratta forse delle mirrorless più compatte che siano mai state realizzate. Anche le ottiche, studiate appositamente per questo sensore risultano più leggere e compatte. Purtroppo però Nikon in questo modo è andata a creare un prodotto che non è né carne né pesce: poco adatta a chi cerca un’alta qualità delle immagini a causa del sensore più piccolo; e poco adatta anche ai principianti che a parità di prezzo preferiscono orientarsi su modelli di mirrorless con sensori più grandi. Non è servito a molto quindi inserire WiFi e Bluetooth su tutta la gamma delle mirrorless Nikon 1, né tantomeno inserire prestazioni molto elevate sopratutto per quanto concerne la messa a fuoco e gli fps. Non è servito nemmeno l’adattatore Nikon, pensato a tutti gli appassionati di fotografia che vogliono rimanere fedeli a questo marchio, consapevoli della storia e del percorso che ha fatto di quest’azienda uno dei leader mondiali a livello fotografico. Forse perché bisogna tenere sempre in considerazione il fattore di crop di 2,7x. Per fare un esempio un 50 mm sarà da considerarsi come un 135mm, una distanza focale totalmente diversa da quella pensata al momento dell’acquisto.

In definitiva la serie di Mirrorless Nikon 1 può considerarsi un fallimento. Ma è proprio dai fallimenti che si riconoscono le grandi aziende, e Nikon ha dimostrato di saper imparare dai propri errori andando a creare per il momento due modelli totalmente nuovi e, finalmente degni di un marchio storico come Nikon. L’azienda il 28 agosto presenterà infatti ufficialmente le sue due nuove creature: Nikon Z6 e Nikon Z7. Si tratta in questo caso di due mirrorless che montano un sensore full frame, e che promettono un’elevata qualità e caratteristiche all’avanguardia per competere nel mondo delle mirrorless professionali. Si tratta di un evento storico per l’azienda e per tutto il mondo della fotografia, dal momento che attualmente esiste solo un brand per le mirrorless con sensore full frame ed è Sony. Un cambio di marcia importante quindi per Nikon, che rappresenta un nuovo punto di partenza per il brand che ha passato momenti molto difficili negli ultimi anni. Già con l’arrivo della Nikon D850, la reflex professionale di altissimo livello presentata a settembre 2017, l’azienda ha dimostrato di aver ritrovato la propria strada e il proprio spirito. Oggi con l’arrivo di queste due nuove mirrorless, potrebbe rialzarsi definitivamente e tornare ad essere la grande Nikon che tutti conosciamo. Continuate a seguire questa guida per aggiornarvi sulle novità sui prodotti e sulla serie di mirrorless Nikon Z dal sensore full frame e la qualità straordinaria.