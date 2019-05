Mirrorless Fuji: le migliori della gamma

Mirrorless Fuji quale comprare

Le mirrorless Fujifilm si distinguono per il loro design curato e la scelta dei materiali di ottima qualità. L’azienda, nata nel 1934 come produttore di pellicole fotografiche di prima categoria, ha abbracciato poi il settore medico sanitario per arrivare nell’ultimo periodo della sua storia a produrre anche macchine fotografiche. Tuttavia è sempre rimasta sotto l’ombra dei colossi come Canon e Nikon, almeno fino alla nascita delle fotocamere compatte ad ottiche intercambiabili. In questa nuova fascia di mercato infatti, la situazione si è ribaltata, e vediamo in prima posizione proprio le mirrorless Fuji assieme a Sony, Panasonic e Pentax. L’azienda negli ultimi anni ha creato due serie di mirrorless, la famosa serie X, che comprende diverse mirrorless Fujifilm che vanno da modelli professionali a modelli più accessibili a livello di prezzo; e la serie GFX nota per la scelta di inserire un sensore medio formato che al momento comprende solo il modello GFX 50S che abbiamo anche avuto modo di provare in anteprima al Photokina 2016.

Quest’ultima mirrorless Fuji merita una categoria a parte proprio per il sensore più grande rispetto ai sensori full frame che consente un’esperienza di scatto diversa e coinvolgente. Proprio per questa peculiarità abbiamo deciso di non inserirla in questa guida considerando anche il target molto particolare e il prezzo proibitivo che fa parte di questa fotocamera. La nostra selezione si è concentrata quindi sui modelli della serie X che abbiamo diviso in base alle fasce di prezzo partendo dalla fascia economica per arrivare a quella più alta. La filosofia delle mirrorless Fuji serie X è quella di evitare il più possibile la post produzione, infatti i file jpeg sono già di ottima qualità e la possibilità di aggiungere la simulazione pellicola dona ancora più creatività. Un altra caratteristica è la cura che ha Fujifilm verso i propri clienti che dimostra con i vari aggiornamenti firmware, che rendono aggiornate continuamente le mirrorless Fuji in base ai feedback degli utenti e permettono di avere una fotocamera al passo coi tempi che si svaluta meno nel tempo. Prima di concentrarci sulla selezione che abbiamo fatto delle mirrorless Fuji, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali della serie X e per cosa si distinguono.

​La caratteristica principale delle mirrorless Fujifilm serie X consiste nel fatto che tutte montano al loro interno un sensore APS-C X trans CMOS. Questa scelta del produttore non è ovviamente casuale, Fujifilm vuole rimarcare in maniera abbastanza decisa che i tempi ormai sono cambiati, e un sensore più piccolo unito alle nuove tecnologie offre più vantaggi che svantaggi rispetto al full frame. I sensori Fuji sono infatti un giusto compromesso tra portabilità e funzionalità, migliorando il rapporto qualità prezzo complessivo dei corpi macchina. Per prima cosa l’APS-C migliora di molto la portabilità, non solo del corpo macchina ma anche di tutto il corredo di ottiche Fujinon X-Muount che può essere ottimizzato per questo tipo di formato. Stesso discorso vale per il prezzo, in quanto la produzione di un sensore più piccolo costa molto meno di un sensore più grande e gli obiettivi possono essere costruiti con meno lenti che hanno anch’esse costi molto elevati. Per tenere comunque alta la qualità dell’immagine e cercare di contrastare i limiti che ha il formato APS-C rispetto al full frame, Fujifilm ha deciso di creare i nuovi sensori senza il filtro passa-basso, utilizzato in precedenza per evitare l’effetto Moiré. Grazie all’esperienza storica del marchio giapponese con le pellicole, l’azienda è riuscita quindi a creare un sensore che evita quel fastidioso effetto, senza però inserire un filtro che ha gli svantaggi di ridurre la nitidezza e i colori delle immagini, tramite un innovativo sistema che cambia la geometria dei pixel e non va quindi in contrasto con le texture geometriche. Questa trovata, unita al fatto che l’ottica è più vicina al sensore non essendoci uno specchio che occupa ovviamente spazio, riduce la rumorosità e le distorsioni, creando immagini con colori e nitidezza davvero convincenti. La sensibilità ISO risulta quindi migliorata in termini qualitativi, non solo per il minor rumore, ma anche per la qualità del rumore stesso che viene prodotto: grazie alla nuova distribuzione dei pixel dona un effetto più simile al disturbo analogico che elettronico.

Vediamo quindi di seguito tutte le migliori mirrorless Fujifilm degne di nota, in base alle fasce di prezzo