Migliori mirrorless APS-C: guida all'acquisto

Mirrorless APS-C quale comprare

Il motivo principale per cui ci si può orientare su una mirrorless APS-C è il suo rapporto ottimale tra alte prestazioni, compattezza e prezzo. A differenza delle mirrorless con sensore più grande come le Full Frame e il medio formato, il sensore APS-C permette di utilizzare lenti più leggere e meno ingombranti, comodità non da poco sopratutto se si possiede un corredo ottiche e accessori abbastanza corposo. Inoltre essendo comunque un sensore molto grande si ha un fattore di crop accettabile e molto meno accentuato rispetto alla maggior parte dei sensori più piccoli. Anche il livello qualitativo è molto elevato per via della sua dimensione e degli sviluppi tecnologici che sono stati fatti in tutti questi anni su questo tipo di sensore. Infine se consideriamo il prezzo complessivo tra corpo macchina e ottiche otteniamo dei costi molto inferiori alle sorelle maggiori con sensore Full Frame. Un marchio che ha fatto delle mirrorless APS-C il suo cavallo di battaglia è Fujifilm.

L’intera serie X, che abbiamo ampliamene descritto nel nostro articolo dedicato alle mirrorless Fuji, è composto interamente da mirrorless APS-C. La Sony, una tra le marche più importanti nel settore fotografico sopratutto per quanto riguarda le fotocamere mirrorless, ha anch’essa una serie di modelli mirrorless APS-C con attacco E. I brand più conosciuti al mondo nel settore fotografico come Canon e Nikon invece, hanno poca disponibilità di scelta per quanto riguarda le mirrorless. Nel caso di Canon si trovano comunque modelli di mirrorless APS-C, alcuni dei quali vedremo nel dettaglio in questo articolo, Nikon invece, come abbiamo visto nella guida dedicata alle mirrorless Nikon, ha deciso di dotare le sue mirrorless del nuovo sensore CX, molto più piccolo del sensore APS-C. Marchi come Panasonic e Olympus invece hanno deciso di rimanere fedeli al loro sensore micro 4/3, per questo motivo non troverete nessuno degli ultimi brand appena elencati all’interno di questa guida dedicata interamente alle mirrorless APS-C.

Di seguito vediamo tutte le migliori mirrorless APS-C in base alle fasce di prezzo.