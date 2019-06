Migliori giochi Xbox One del 2019: la nostra selezione

Migliori giochi Xbox One: quale comprare

La nostra selezione dei migliori giochi Xbox One tocca tutti i principali generi videoludici ed il criterio di selezione è dato da una considerazione complessiva di diversi fattori. Prima di tutto è necessaria una doverosa premessa: se nelle altre guide della collana giochi Xbox One offriamo delle selezioni specifiche in base ai generi d’appartenenza o alcune caratteristiche precise, la selezione dei migliori giochi Xbox One rappresenta un sunto del tutto; ma con una limitazione. Se da una parte le guide più mirate offrono una selezione complessiva dei migliori titoli di ogni categoria senza porsi limiti di tempo, vale a dire dai titoli più datati a quelli di ultima uscita, questa guida offre i giochi di maggiore rilevanza del 2019 che andiamo a selezionare per te.

In tal senso, trattandosi di una guida in continua evoluzione nel corso dell’anno, non è possibile offrire costantemente un’offerta che spazi tra tutti i generi videoludici disponibili sulla console, ma una selezione dei titoli che abbiamo valutato più positivamente nel corso dell’anno corrente. Ogni titolo viene seguito in tutta la sua storia, dall’annuncio ufficiale fino ad una prova diretta che ne evidenzia pregi e difetti tali da far rientrare un gioco o meno all’interno di questa selezione.

I fattori che ne determinano l’inserimento nella nostra guida sono diversi, ma su tutti spiccano senza dubbio l’esperienza ed il coinvolgimento in grado di offrire. Certo, nel caso specifico risulta molto facile che le produzioni di primissima fascia siano in lizza per rientrare in questa selezione, tuttavia valutiamo costantemente anche titoli meno altisonanti comunque in grado di rivelarsi delle piacevoli sorprese. Non è comunque il nome a dare valore assoluto ad un gioco, quanto l’esperienza diretta del giocatore indipendentemente dal livello di produzione alle sue spalle.

Secondariamente, per quanto il giudizio su un gioco – specialmente se accompagnato da una forte componente narrativa – tende ad essere molto soggettivo, lo scopo di questa selezione è consigliare i migliori giochi Xbox One che possano essere definiti tali nella maniera più oggettiva possibile. Una sorta di selezione di “imperdibili” per ogni giocatore appassionato e in possesso di Xbox One.