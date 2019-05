I migliori giochi Wii U: la nostra selezione

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il più recente capitolo della serie, reso disponibile in contemporanea anche su Nintendo Switch. Atteso da tantissimi anni, questo episodio è particolarmente importante per la carica d’innovazione che porta al brand. Saranno sempre presenti elementi chiave, come l’impiego di gadget per esplorare nuove zone e scenari mozzafiato, ma per la prima volta vediamo la presenza di un doppiaggio ed il mondo di gioco è vasto come non mai. Anche il gameplay ha ricevuto svariati miglioramenti, espandendo all’ennesima potenza la libertà d’esplorazione e di customizzazione degli equipaggiamenti di Link. Affascinante, grandioso ed immenso, questo Zelda è sicuramente un degno capitolo della saga.