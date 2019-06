I migliori giochi PS4 del 2019: la nostra selezione

Migliori giochi PS4: quale comprare

Nel processo di selezione dei migliori giochi PS4 sono diversi i fattori da considerare, ma è comunque necessaria una premessa: per un medium come quello del videogioco, per quanto ci possano essere aspetti in grado di essere giudicati in maniera oggettiva, ci troviamo spesso di fronte a titoli capaci di influenzare profondamente il giocatore. In questo senso, è bene precisare che laddove un determinato videogioco viene consigliato tra i migliori giochi PS4, ad esempio, per quanto riguarda la qualità narrativa, è pur vero che questo giudizio è quasi puramente soggettivo: ciò significa che la storia che può piacere a me come recensore, ma soprattutto come giocatore, potrebbe non trovare d’accordo tutti gli utenti.

Viceversa esistono comunque fattori imprescindibili per cui un titolo viene selezionato per la categoria dei migliori giochi PS4. Uno di questi è senza dubbio la qualità del gameplay, che viene valutato per varietà, profondità e capacità di intrattenimento. Chiaramente ogni genere comporta limitazioni e sfumature differenti: ad esempio, un fattore come quello della longevità viene valutato in maniera differente per ogni genere, motivo per cui la longevità di un gioco ha un peso nettamente diverso tra un’avventura narrativa di grosso calibro (da cui ci si aspetta un certo numero di ore di gioco), un titolo indie (più breve o casual) o uno sportivo (potenzialmente infinito, da questo punto di vista).

Altro aspetto di fondamentale importanza da valutare per la selezione dei migliori giochi PS4 è il comparto tecnico: da questo punto di vista, è necessario distinguere la qualità grafica da quella più genericamente tecnica. Se nel primo caso la qualità grafica risulta sì importante per le grandi produzioni Triple A, dall’altra può e deve essere giudicata in maniera differente per titoli di genere o caratura diversa. Il comparto tecnico, tuttavia, comprende una valutazione della bontà generale del gioco, tecnicamente parlando: stabilità del gioco, presenza di bug o glitch capaci di influenzare il proseguimento nel titolo e così via. Questo fa sì che anche con l’acquisto di un titolo al day one o nelle prime settimane di lancio riesca a donare un’esperienza completa e pulita, senza la necessità di aspettare aggiornamenti futuri per potersi godere pienamente il proprio acquisto.

Ultimo e più importante fattore di selezione dei migliori giochi PS4 è, ovviamente, l’obbligo da parte dello specialist di provare in maniera approfondita il titolo prima che questo possa essere preso in considerazione per l’inserimento all’interno di questa guida all’acquisto. Nonostante possano essere presenti ottimi titoli sotto tutti i punti di vista, ma che non sono presenti all’interno di questa selezione, non è possibile consigliare l’acquisto di un videogioco a scatola chiusa. Per questo motivo, la selezione dei migliori giochi PS4 comprende unicamente giochi provati dettagliatamente al lancio degli stessi.

Un discorso differente per i titoli di prossima uscita, che in questo caso si basano più sull’interesse e nel migliore dei casi su alcune prove in anteprima. Per tutti i giochi PS4 in uscita, dunque, vi invitiamo a cliccare sul link presente a fine articolo. Al suo interno troverete il nostro articolo sempre aggiornato mese per mese con tutti i titoli degli di nota in arrivo sul mercato.