Migliori giochi PS4 Pro: la nostra selezione

PS4 Pro

Prima di passare alla selezione vera e propria dei migliori giochi PS4 Pro, è necessario parlare di cosa rappresenta effettivamente PS4 Pro per tutti coloro che sono ancora indecisi in merito all’acquisto della console. PS4 Pro, in buona sostanza, non si distanzia in maniera netta dalla sua precedente variante, ma la potenzia, supportando un upgrade grafico alla risoluzione 4K. Se da una parte troviamo oggi una console come Xbox One X, capace di offrire per la prima volta una vera e propria esperienza di gaming a risoluzione 4K nativa, PS4 Pro non riesce a raggiungere un simile livello tecnico ponendosi esattamente nel mezzo tra Xbox One X e le precedenti edizioni di PS4. Come si può constatare dalla scheda tecnica, PS4 Pro propone un’architettura molto simile lato CPU al precedente modello della console, guadagnando dal punto di vista delle potenzialità della scheda video integrata e dei consumi, chiaramente maggiori per la relativa potenza di calcolo di PlayStation 4 Pro.

L’esperienza offerta da PS4 Pro è destinata a raggiungere il cosiddetto 4K dinamico, seguendo alcune tecniche molto particolari. Alcuni dei titoli supportati da PS4 Pro garantiscono un upgrade grafico “semplice”, vale a dire con un aumento della risoluzione interna, ma senza raggiungere effettivamente i 2160p offerti dal 4K nativo. In questo caso il supporto si limita al raggiungimento dei 1440p o in alcuni casi dei 1800p, raggiungendo lo standard del gaming a risoluzione 2K. Per i titoli maggiormente supportati da PS4 Pro, tra cui la maggior parte dei titoli first party firmati Sony, viene impiegata invece la cosiddetta tecnica del checkerboarding. Nonostante la console sia destinata per la maggior parte agli utenti in possesso di TV o monitor a risluzione 4K, PS4 Pro è perfettamente in grado di garantire un aumento nelle prestazione e nel comparto tecnico anche per gli utenti legati ancora alla classica TV Full HD, ma in che modo? La maggior parte dei migliori giochi PS4 Pro offre un aumento del comparto grafico tramite supersampling anche a risoluzione 1080p, mentre per tutti i titoli ancora non supportati da PS4 Pro un recente aggiornamento software ha introdotto la modalità Supercampionamento. Questa possibilità permette di sfruttare i benifici visivi del supersampling anche per i titoli non supportati nativamente, con buoni miglioramenti dal punti di vista della resa grafica.