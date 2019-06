I migliori giochi in uscita su PlayStation 4

Wolfenstein Youngblood

Dopo un mese di giugno all’insegna dei motori, tra i migliori giochi PS4 in uscita a luglio 2019 segnaliamo sicuramente il nuovo Wolfenstein Youngblood. Dopo l’enorme successo dei due precedenti capitoli curati dalla produzione di Bethesda, questa nuova avventura si distingue in maniera abbastanza netta per quanto riguarda la struttura di gioco. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un’avventura cooperativa a due giocatori, in cui andremo ad impersonare le figlie di B.J. Blazkowicz. Dopo 19 anni dagli eventi di Wolfenstein 2, le due ragazze saranno impegnate in una distopica Parigi del 1980 per salvare il padre dai nazisti. Wolfenstein Youngblood permetterà comunque sia un approccio in single player, lasciando l’interazione con il secondo protagonista ad un’IA, sia in cooperativa con un amico, consigliabile per godervi fino in fondo questa nuova avventura.